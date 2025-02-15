За словами Аль Бано, концерт може відбутися в серпні або на початку вересня.

Москва планує влаштувати влітку на Красній площі "концерт миру" на честь завершення війни в Україні. Про це заявив італійський співак Аль Бано у коментарі для агентства Ansa.

"Я отримав чудове повідомлення від людини, яка була моїм імпресаріо в Росії, яка влаштувала мені чотири виступи перед Путіним, і яка сказала мені: "Будь готовий до кінця серпня або початку вересня, тому що ми дамо концерт в ім'я миру"", - зазначив співак.

Аль Бано додав, що "з новин, які ми всі бачили, з розмови Путіна і Трампа, випливає, що щось сталося і станеться".

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"Я передам вам те, що сказав мені мій менеджер, і оскільки він ніколи не припускався помилок у наших робочих відносинах, цього разу буде те саме. Концерт миру відбудеться на Красній площі в Москві. Це чудова новина", - підкреслив італієць.

Досягнення миру в Україні - що відомо

Як писав УНІАН, під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін намагатиметься запросити Трампа на парад перемоги у Москві 9 травня. За словами глави держави, Трамп буде там не як шановний лідер, а "як учасник його вистави".

Зеленський наголосив, що Україні цього непотрібно, а необхідний "справжній успіх, справжній мир".

Водночас президент Франції Еммануель Макрон вважає, що лише українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир. За його словами, партнери будуть допомагати Україні під час перемовин.

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