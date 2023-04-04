Оскільки це сталось у Техасі, чоловіку не висуватимуть звинувачення.

Мешканець Сан-Антоніо (штат Техас) знайшов свою вкрадену вантажівку за допомогою пристрою стеження Apple AirTag та вбив чоловіка, якого підозрював у злочині.

Як повідомляє Vice, американець звернувся до поліції щодо зникнення автівки. Однак він вирішив не чекати на дії правоохоронців і сам відстежив вантажівку.

Чоловік знайшов своє вкрадене майно на парковці торгівельного центру і вистрелив у голову ймовірному крадію. Внаслідок цього 44-річний Ендрю Джон Еррера помер на місці.

Відео дня

Поліція поки не встановила, чи був Еррера озброєний. За словами речника поліції Сан-Антоніо Ніка Соліза, чоловік, чию машину викрали, "вважав, що підозрюваний у крадіжці витягнув пістолет". Однак правоохоронці впевнені, що стріляв лише розлючений власник вантажівки.

Закони Техасу передбачають, що людина може застосувати смертельну силу проти іншої людини у випадку "незаконного втручання" в її власність. У зв'язку з цим, чоловіку скоріш за все не будуть пред'явлені звинувачення.

Останні новини зі США

Днями Сполучені Штати Америки опинилися під ударом потужного шторму. Постраждали південні і західні регіони країни. Негода забрала життя 21 людини. Ще десятки осіб дістали поранень внаслідок стихійного лиха.

У Вірджинії (США) двом ув'язненим вдалося втекти з в'язниці, прокопавши дірку в стіні за допомогою зубної щітки, але вже через кілька годин їх затримали за поїданням панкейків у ресторані.

Вас також можуть зацікавити новини: