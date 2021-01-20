Анатолій Баронін

Завдання інавгурації – задати певний тон стабільності країни. Це сигнал і на зовнішні ринки, і політичний посил союзницьким силам. На мою думку, інавгурація 46-го президента США Джо Байдена була організована вірно. Замість якогось шоу, на яке, можливо, хтось очікував, вони провели консервативний захід, наповнений правильними меседжами.

Навіть в самому сценарії заходу були ознаки того, що внутрішньополітичний курс, якщо порівнювати з Трампом, буде змінений. Наприклад, велике залучення в церемонію афроамериканців. Це відмінний від Трампа, якого навіть звинувачували в расизмі, посил.

Звертає на себе увагу й наповнення сценарію інавгурації Байдена на єднання, на заспокоєння певних соціальних груп в США, створення певної картинки, що в країні все нормально, ситуація під контролем, ніяких заворушень влада не допустить, і її транзит загалом відбувається в спокійній площині з дотриманням всіх законодавчих процедур.

Байдену, щоб увійти у процес внутрішньополітичного управління, потрібно дещо загасити це полум’я, розпалене президентом Трампом.

Звісно, ті американці, які були налаштовані на меседж про єднання, об’єднання нації, ця аудиторія його почула. А та частина населення США, яка досі орієнтована на розкол (маю на увазі тих, хто, перед усім, є прихильником рухів «білих супремасистів» і QAnon), вони, звичайно, не та аудиторія, на яку був розрахований інавгураційний виступ Джо Байдена.

Водночас Байдену вдалося об’єднати речі, які стали досить актуальними для американської нації саме в цей час. Тому що ризики розколу, посилення екстремістських настроїв у США на тлі незадовільних наслідків боротьби з пандемією, ризики економічної кризи, створили певні умови, які потребували і потребують від Байдена певних меседжів, спрямованих на те, щоб суспільство трохи охолонуло. Адже вся президентська виборча кампанія в США, побудована на перфомансі, представленому Трампом, трохи розхитала суспільство і підвищила градус.

Я навіть провів би паралелі між інавгураційним виступом Байдена і тими промовами, які звучали в Україні під час інавгурації Ющенка у 2005 році та під час інавгурації Порошенка у 2014 році.

Байдену, щоб увійти у процес внутрішньополітичного управління, потрібно дещо загасити це полум’я, розпалене президентом Трампом, і встановити діалог як зі своїми прихильниками, так і з опонентами з табору республіканців, а також з тими непримиренними, які, більш за все, асоціюються з екстремістами та з рухом QAnon.

Я навіть провів би паралелі між інавгураційним виступом Байдена і тими промовами, які звучали в Україні під час інавгурації Ющенка у 2005 році та під час інавгурації Порошенка у 2014 році. Мова йде про меседж «Схід і Захід разом» у складні часи для країни і необхідність єднання заради стійкості та стабільності. Для США це особливо актуально зараз, коли багато хто чекав на заворушення в Вашингтоні.

Для мене було досить знаково, що Джо Байден промовив стислу молитву по всіх громадянах США, які загинули під час пандемії. А також те, що він заявив, що першими його указами буде повна зміна підходів до боротьби з пандемією. Це дуже знакова річ. Особливо для України, де, попри ситуацію навколо і всередині країни, досить в’яло йдуть перемовини про закупівлю вакцини, йде певна рефлексія на епідситуацію, приймаються якісь рішення, але епідстратегії немає.

Другий ключовий меседж Байдена – відновлення зав’язків з союзниками. Це важливо і в контексті політики стосунків з ЄС, і стосовно відносин в НАТО (зокрема, щодо погіршення стосунків з Німеччиною, які відбулися всередині Альянсу). Таким чином, можемо сказати про те, що Байден буде відновлювати відносини з союзниками, і ця політика буде домінуючою хоча б перші два роки його каденції.

Анатолій Баронін, керівник аналітичної групи «DaVinciAG»

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