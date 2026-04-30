В Україні відреагували на рішення Ізраїлю щодо судна з краденим зерном

Сибіга закликав усіх пов’язаних з цією сферою осіб не ставати співучасниками злочину.

Рішення про те, що судно Panormitis, яке незаконно перевозить зерно з тимчасово окупованих територій України, не розвантажуватиметься в Ізраїлі - це позитивний крок.

Про це на в Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. "Це чіткий сигнал усім іншим суднам, капітанам, операторам, страховикам та урядам: не купуйте крадене українське зерно. Не ставайте співучасниками цього злочину", - закликав міністр.

Сибіга додав, що Україна продовжує стежити за цим судном і застерігає всіх від будь-якої співпраці з ним.

"Ми і надалі посилюватимемо санкційний тиск на російський "тіньовий флот", що займається вивезенням зерна", - запевнив Сибіга.

Скандал з українським зерном

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Ізраїль прийняв російське судно Panormitis, на якому перебувало понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю.

Згідно з даними ЗМІ, це зерно було вивезене російськими окупантами з України. На тлі цього Україна викликала посла Ізраїлю та вручила йому ноту протесту.

Згодом видання newsru.co.il повідомило, що компанія "Ценципер", яка є одним з найбільших імпортерів зернових до Ізраїлю, відмовилася від судна з викраденим українським зерном, яке було доставлене до порту Хайфи. В компанії постачальника повідомили про те, що йому доведеться шукати інший порт для розвантаження.

