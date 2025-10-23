Forbes: США програють 'війну дронів', якщо не вчитимуться в України

Війна в Україні змусила США переглянути підхід до безпілотників та їхньої ролі в обороні та наступі.

Попри найпотужнішу армію у світі, величезний флот і повітряні сили, Сполучені Штати відстають у сфері безпілотних авіаційних систем — технології, яка вже визначає успіх на полі бою. Як пише Forbes з посиланням на західних аналітиків, війна дронів - це гонка, яку Америка не може дозволити собі програти, і уроки України стають для Вашингтона дороговказом.

Український досвід

До початку повномасштабного вторгнення Росії мало хто повністю усвідомлював потенціал дронів. Але війна показала: безпілотники стали центральним елементом сучасної війни. Українська операція "Павутинка", під час якої десятки дронів знищили майже десяток російських бомбардувальників на базах у тилу, довела — майбутнє за безпілотними технологіями.

"Російсько-українська війна повністю змінила сучасну війну. США мають вчитися на цьому досвіді", — наголосив Ерік Брок, гендиректор American Robotics.

Відео дня

Прогалини у захисті

Пентагон активно розвиває системи протидії дронам (CUAS), які поєднують виявлення, радіоелектронну боротьбу та кінетичні засоби, але загроза зростає швидше, ніж технології.

Брок попереджає, що бази США можуть стати наступною ціллю атак "у стилі Перл-Харбор", якщо не буде масштабних інвестицій у нову оборонну архітектуру.

Ще одна проблема — залежність від китайських компонентів. Багато деталей для малих безпілотників постачають саме з Китаю, що створює ризики для американських виробників.

"Нам потрібно прискорити інновації та відновити промислову базу, здатну виробляти дрони у великих масштабах", — підкреслив Брок.

Не заміна, а доповнення

Експерти наголошують: безпілотники не витіснять пілотовані літаки, а доповнять їх.

"F-35 не стане застарілим. Майбутнє — в інтеграції пілотованих і безпілотних систем у єдину бойову силу", — зазначив Брок.

Війну майбутнього виграє не той, у кого більше танків, а той, хто швидше адаптує технології дронів, підсумовує видання.

Війна дронів - потенціал і можливості США

Як повідомляв УНІАН, США десятиліттями розробляти та впроваджували стратегії боротьби із ворожими безпілотними літальними апаратами. Але результати сьогодні експерти вважають "недостатніми".

США доцільно було б включити зенітні дрони з України до нової концепції захисту від БПЛА, йдеться у статті Defence Express.

Згодом стало відомо, що Україна та США працюють над "мегаугодою", відповідно до якої Сполучені Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки.

Вас також можуть зацікавити новини: