РФ посилить переговорну позицію після 'атаки' на резиденцію Путіна, - Пєсков

Пєсков також заявив, що російські військові "знають, як відповісти на цю атаку".

Москва посилить свою переговорну позицію у відповідь на нібито "атаку" українських дронів на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області (Валдай). Так, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ця "атака", доказів якої РФ досі не надала, спрямована на зрив переговорів.

Пєсков також назвав атаку "терористичним актом", який "спрямований на зрив переговорного процесу", проти Путіна і "проти Трампа".

"Це терористичний акт, спрямований на зрив переговорного процесу. Спрямований він не тільки особисто проти президента Путіна..., але спрямований це і проти Трампа, спрямований це на зрив зусиль президента Трампа з тим, щоб сприяти мирному врегулюванню українського конфлікту", - заявив Пєсков.

Він також заявив, що Росія не виходить із переговорного процесу.

"Росія продовжуватиме переговорний процес і діалог насамперед з американцями. Російські військові знають, як, чим і коли відповідати",- сказав він.

Водночас відповідаючи на запитання про те, чи є якісь речові докази атаки БПЛА на Валдай, Пєсков заявив, що "докази не потрібні".

"Я не думаю, що тут мають бути якісь докази, якщо такий масовий наліт дронів здійснюється. Що стосується уламків, то тут я не можу сказати, природно це тема для наших військових. Ми бачимо, що сам Зеленський намагається це заперечувати і багато західних ЗМІ, підігруючи київському режиму, починають розганяти тему, що цього не було. Це божевільні твердження", - сказав він.

Атака на Валдай

Глава МЗС РФ раніше заявив, що Сили оборони України в ніч на 29 грудня нібито зробили спробу атакувати державну резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас росЗМІ пишуть, що жителі Новгородської області РФ, у якій розташована резиденція Путіна, останніми ночами не чули звуків дронів і вибухів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Росія не надала жодних правдоподібних доказів атаки і навряд чи надасть - тому що її не було.

