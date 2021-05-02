Влада Австралії тимчасово обмежує для своїх громадян, які перебувають в Індії, можливість повернутися додому. Таке рішення прийнято з метою запобігання поширенню коронавірусу з Індії, де наразі відбувається спалах епідемії.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Австралії.
Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІЙдеться насамперед про громадян, які повертатимуться з Індії після перебування там упродовж більш як 14 днів. Порушникам загрожує штраф розміром 66 тисяч австралійських доларів (1,42 мільйона гривень) або до 5 років ув’язнення.
До такого кроку влада Австралії вдалася, базуючись на частці закордонних мандрівників, які перебувають на карантині в Австралії та перенесли коронавірусну хворобу COVID-19 в Індії.
Обмеження набудуть чинності 3 травня й будуть переглянуті 15 травня.
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