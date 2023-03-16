На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні.

У мережі з'явилися відео моменту вибуху та перші кадри після нього у будівлі Федеральної служби безпеки в Ростові (РФ).

Як повідомляє Телеграм-канал "База", цей ролик очевидець зняв за кілька секунд після потужного вибуху в будівлі ФСБ. Автор відео каже, що потужний вибух стався у момент, коли він стояв перед вікном і розмовляв по телефону.

"Бабахнуло так, що аж дах ось так піднявся. Щось там вибухнуло жорстко. Там вояки, так", - сказав голос за кадром.

Відео дня

На кадрах видно, що масштаби руйнувань досить значні. У будівлі вилетіли шибки, зруйновано стіни. Люди на території кричать, що всередині будівлі пожежа.

Момент вибуху зафіксувала камера відеонагляду у будівлі поблизу. На кадрах чутно, що вибух був потужним. На нього зреагували сигналізації на автівках.

Вибух в будівлі ФСБ

У четвер, 16 березня, на території управління ФСБ в Ростові-на-Дону сталася пожежа. Місцеві ЗМІ пишуть про детонацію складу з боєприпасами.

Інші ЗМІ пишуть, що пожежа сталася через коротке замикання, а на другому поверсі складу нібито зберігаються паливно-мастильні та лакофарбові матеріали. Пропагандистська помийка SHOT стверджує з посиланням на джерела, що пожежникам вже навіть передали бронезахист.

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