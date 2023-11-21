Момент, як Байден переплутав принцесу поп-музики Брітні Спірс з виконавицею, якою "хворіє" світ, потрапив на відео.

Лідер США Джо Байден "заплутався" у двох білявках-співачках і назвав Тейлор Свіфт, яка в жовтні 2023 року заробила свій перший мільярд доларів, з принцесою поп-музики кінця 90-х Брітні Спірс.

Байден заявив, що Тейлор - це Спірс на щорічній церемонії помилування індичок, яка відбулася в Білому домі. Відео трансляції показав Independent.

Лідер США спробував пожартувати, що птахам-індичкам Ліберті і Белл довелося подолати чимало випробувань. Він порівняв їх старанність з бразильським туром Тейлор Свіфт, на який так "важко потрапити".

"Щоб потрапити сюди, Ліберті і Белл довелося подолати важкі випробування. Вони багато працювали, проявили терпіння і подолали понад 1 тис. миль. Можна сказати, це навіть важче, ніж дістати квиток на тур Renaissance (тур Бейонсе - УНІАН) або тур Брітні. Вона зараз у Бразилії, там дуже тепло", - заявив Байден.

Ім'я співачки Тейлор Свіфт він не називав, проте відомо, що в листопаді артистка поїхала до Бразилії в рамках шостого світового турне "Taylor Swift: the Eras Tour". Нещодавно на одному з концертів їй стало погано.

Тому ЗМІ зазначають, що, очевидно, Байден хотів сказати не про Брітні Спірс, яка востаннє давала тур у 2018 році.

Байден прославився у 2021 році неприємним конфузом

Лідер США Джо Байден досить часто дає інфопривід ЗМІ у зв'язку з обмовками та курйозами, які час від часу з ним трапляються.

Один з найвідоміших випадків - конфуз на трапі літака Air Force One. Тоді політик тричі впав під час підйому на борт. Інцидент стався під час відрядження лідера США в Атланту (19 березня 2021 року).

Також у квітні 2021 року Байден примудрився переплутати прізвище лідера РФ Володимира Путіна. Він назвав його "Клутіним".

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