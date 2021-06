Цукерберг хотів придбати права на пісню ще одну цеглу в стіні II.

Один із засновників групи Pink Floyd Роджер Вотерс у різкій формі відмовив засновнику Facebook Марку Цукербергу у проханні використовувати пісню його групи для просування Instagram.

Уотерс розповів про це на форумі на підтримку засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Відео з виступом засновника Pink Floyd опублікували в Twitter La Jornada.

"Моя відповідь: іди до біса! Ні за що", - сказав Вотерс.

За його словами, Цукерберг хотів придбати права на пісню Another Brick in the Wall II та запропонував музиканту 2гігантську суму". У листі бізнесмена говорилося, що ідея композиції Pink Floyd 2дуже актуальна та необхідна сьогодні".

На його думку, Цукербергу була потрібна його пісня, щоб зробити свої соціальні мережі ще більше та впливовіше і "продовжувати піддавати цензурі всіх нас і не допустити, щоб ця історія про Джуліана Ассанжа стала надбанням широкої громадськості".

