У суді чоловік нібито "зізнався", що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів.

Громадянина Білорусі, який опублікував в месенджері Telegram фото Олександра Лукашенка в розшуку, засудили до 1,5 років в'язниці.

Про це повідомляє служба інформації прокуратури Брестської області.

В ході судового слідства було встановлено, що громадянин С. 20 серпня 2020 року у себе вдома в місті Ляховичі за допомогою телефону розмістив в месенджері Telegram інформацію у вигляді орієнтування на розшукувану особу з фотозображенням Лукашенка. Під зображенням на його адресу він написав "наклепницькі вигадки і образи".

"Раніше судимий і безробітний С. вину визнав і розкаявся. Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію достовірною", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 367 і ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу Білорусі. В якості покарання С. призначено позбавлення волі на термін 1 рік 6 місяців з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму.

Читайте такожУ Білорусі винеслі жорсткий вирок опозиціонерці Марії КолесниковійНагадаємо, в Білорусі судять 22-річного репера Євгенія Петрова за пісню про Олександра Лукашенка, яку влада назвала "образливою".

У серпні 2020 року, в розпал масових протестів у Білорусі, музикант написав трек під назвою "Лукашенко, йди".

"Мене дуже схвилювало те, що відбувалося в Білорусі під час виборчої кампанії. Нереєстрація кандидатами в президенти, затримання активістів, політиків, блогерів", – зазначив репер.

Попри те, що силовики і судові експерти визнали запис образливим, він не вважає таким свою творчість. Звинувачення при цьому називає політичними.

Справа музиканта розглядається в закритому режимі. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці і великий штраф.

Автор: Денис Прядко