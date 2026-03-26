Пентагон готується до 'останнього удару' по Ірану, - Axios

Адміністрація Дональда Трампа може піти на різку ескалацію, якщо переговори проваляться, пише видання.

У Міністерстві війни США розробляють кілька варіантів так званого "останнього удару" по Ірану, які включають як масштабну бомбардувальну кампанію, так і можливе застосування наземних військ, пише Axios з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, мета – або змусити Тегеран до поступок у переговорах, або завершити війну демонстрацією сили.

Серед сценаріїв, які розглядаються:

Відео дня

захоплення або блокування нафтового острова Харг;

операція на острові Ларак, що контролює Ормузьку протоку;

взяття під контроль острова Абу-Муса (на який також претендують ОАЕ);

блокування суден, що експортують іранську нафту.

Окремо розглядаються варіанти глибоких наземних операцій для контролю ядерних матеріалів або ж масовані авіаудари по відповідних об’єктах.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт попередила Тегеран про можливі наслідки:

"Президент не блефує і готовий розв’язати пекло… Будь-яке насильство буде пов’язане з відмовою іранського режиму укласти угоду".

Сам Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення, але, за словами джерел, готовий до ескалації.

Війська вже перекидають

На тлі напруження США посилюють військову присутність на Близькому Сході. У регіон прибувають нові ескадрильї винищувачів, розгортаються тисячі військових, направляються підрозділи морської піхоти. Крім того, готується до розгортання елітна бригада 82-га повітряно-десантна дивізія.

У Ірані заявляють, що не довіряють переговорам і підозрюють підготовку атаки. Спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф заявив:

"Усі переміщення противника перебувають під наглядом… якщо вони вживуть будь-яких заходів, життєво важлива інфраструктура цієї країни буде мішенню безперервних атак".

Переговори під загрозою зриву

Попри ескалацію, посередники – зокрема Пакистан, Єгипет та Туреччина – намагаються організувати переговори між сторонами. Втім, ключова проблема – недовіра.

"Командири КВІР дуже скептично налаштовані… Але посередники не здаються", – зазначило джерело.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що ризик Ірану, який був на порозі отримання ядерної зброї, був важливішим за можливий обвал ринків і стрибок цін на нафту.

Натомість ЗМІ повідомили, що Росія близька до завершення поетапних поставок безпілотників, а також медикаментів і продуктів харчування до Ірану.

За даними джерел, обізнаних із розвідданими, високопосадовці Москви та Тегерана почали закриті переговори щодо постачання дронів одразу після ударів США та Ізраїлю по іранській столиці. Логістика поставок стартувала на початку березня і має завершитися до кінця місяця.

