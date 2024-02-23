Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала польських фермерів, які вийшли на протести. Вона завила про необхідність розвантажити кордон Польщі.
Вона вказала, що Європейський союз "вражають" зусилля Польщі з відновлення верховенства закону. За її словами, наступного тижня Єврокомісія прийме рішення про виділення Польщі до 137 мільйонів євро з фондів Євросоюзу.
"Європа підтримує польських фермерів. Ми також підтримуємо збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоб розвантажити сухопутний кордон Польщі", - заявила фон дер Ляєн на брифінгу.
Блокування кордону - головні новини
22 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Варшави і провів важливі зустрічі для розблокування кордону.
23 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив про намір польської влади "захистити польський ринок" від таких українських продуктів.
В цей же день стало відомо, що польські протестувальники хочуть перекрити важливі траси і прикордонні переходи на своєму західному кордоні.