Глава Єврокомісії підтримала збільшення українського експорту через Чорне море.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала польських фермерів, які вийшли на протести. Вона завила про необхідність розвантажити кордон Польщі.

Вона вказала, що Європейський союз "вражають" зусилля Польщі з відновлення верховенства закону. За її словами, наступного тижня Єврокомісія прийме рішення про виділення Польщі до 137 мільйонів євро з фондів Євросоюзу.

"Європа підтримує польських фермерів. Ми також підтримуємо збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоб розвантажити сухопутний кордон Польщі", - заявила фон дер Ляєн на брифінгу.

Відео дня

Блокування кордону - головні новини

22 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Варшави і провів важливі зустрічі для розблокування кордону.

23 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив про намір польської влади "захистити польський ринок" від таких українських продуктів.

В цей же день стало відомо, що польські протестувальники хочуть перекрити важливі траси і прикордонні переходи на своєму західному кордоні.

Вас також можуть зацікавити новини: