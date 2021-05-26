Світовий повітряний простір нагадує гру в "тетріс", в якій перевізникам потрібно знайти правильні маршрути, щоб уникнути загроз для безпеки й надто великих витрат на паливо.

Для авіакомпаній найбільш тривожним аспектом примусового приземлення рейсу Ryanair в Білорусі стало те, на скільки легко це було зроблено.

Відновити міжнародні подорожі на тлі хиткого відновлення після COVID-19 й без того важко. А загроза початку нової ери, в якій держави будуть викрадати літаки, зробить це завдання ще більшим викликом.

"Гірка правда подій в Білорусі полягає в тому, що військові контролюють небо. А цивільні там лише гості. Якщо уряди й їхні ВПС вирішать порушити свободи, від яких залежить наше пересування з місця на місце, перевізники нічого не зможуть зробити, щоб їм завадити", - пише Bloomberg.

Для цього асиметричного перевороту не знадобилися жодні передові технології. Служба контролю повітряного простору Білорусі повідомила про загрозу для безпеки, коли рейс з Афін в Вільнюс проходив через білоруську територію. А старий винищувач МіГ-29 супроводжував літак Ryanair аж до Мінська, де журналіста Романа Протасевича арештували.

Читайте такожПольща не пропустила літак "Бєлавіа", що летів з Мінська в БарселонуТакі перехоплення насправді досить часте явище. Винищувачі супроводжували невеликий літак минулого року після того, як він проник в закритий авіапростір над Trump National Golf Club в Нью-Джерсі. А лише минулого тижня ще один літак "відігнали" від будинку президента Джо Байдена в Делавері. Винищувачі НАТО і Росії постійно реагують на порушення повітряного простору один одного. Більше 60 російських літаків лише за цей рік незаконно проникли в повітряний простір Аляски. Федеральна авіаційна адміністрація США навіть роздала пілотам "шпаргалку", в якій написано, "що робити, якщо вас перехопили літаки армії або правоохоронних органів США".

Випадків, коли уряди намагаються схопити незручних для них людей, теж повно. Від Китаю і Саудівської Аравії до Росії й США - влада демонструє готовність експериментувати з переслідуваннями. Євросоюз у понеділок порадив своїм авіакомпаніям уникати повітряний простір Білорусі. Тим самим, Брюссель додав лише невеличкий шматочок до глобального подрібненого пазлу з країн, над якими літати не можна. Частину Близького Сходу: від Лівії до Ірану, - авіакомпанії вважають забороненою для польотів зоною. Адже через місцеві війни літаки можуть збити, - пояснюють в Conflict Zone & Risk Database.

Зони ризику, але нижчого рівня, охоплюють північну Африку, Афганістан, Пакистан, Україну, Північну Корею, Росію, Філіппіни, Венесуелу і навіть Японію, де ракетні випробування Пхеньяна становлять потенційну загрозу. Світове небо не відкрите. Воно більше нагадує гру в тетріс, в якій перевізникам потрібно знайти безпечні маршрути з найменшими витратами на пальне.

Але в минулому ситуація була ще гіршою. СРСР і Китай колись блокували майже весь транзитний рух іноземних авіаліній. Щоб долетіти з Лондона в Токіо, потрібно було приземлитися для заправки в Анкориджі. Цей маршрут на третину довший і менш ефективний з точки зору витрат на паливо, ніж прямий переліт через Сибір. Порушення заборон могло мати смертельні наслідки. В 1983 році 269 людей на борту рейсу 007 компанії Korean Air Lines Flight загинули через те, що літак зайшов у радянський повітряний простір. Тож його збили.

Читайте такожУ Німеччині допустили причетність Росії до інциденту з літаком RyanairОслаблення цих обмежень в кінці Холодної війни - це недооцінений фактор у розвитку авіації як глобальної, а не виключно домашньої індустрії. Міжнародні перельоти в середині 1980-х становили лише половину від пасажирського й вантажного потоку. Але в 1990-х все змінилося. І до пандемії COVID-19 на міжнародні рейси припадало до 70% всіх перельотів.

Тож події в Білорусі ще більше погіршують перспективи авіації, яка сподівається повернути міжнародні польоти до норми. Зараз маршрути через території під контролем авторитарних режимів, таких як в Росії й Китаї, лишаються важливою частиною більшості дальніх рейсів. Правила свободи руху, які регулюють ці маршрути, - це основа для можливості перевізників працювати в глобальних масштабах. Без них витрати на пальне зростуть до таких рівнів, які в кращому випадку стануть нездоланною перешкодою. Тим більше в часи, коли після глобальної пандемії коронавірусу авіакомпанії опинилися під потужним тиском боргів на сотні мільярдів доларів.

Якщо викрадення літаків в стилі Білорусі стануть популярними, як колись у 1970-х, найбільш песимістичні прогнози щодо майбутнього авіації можуть виявитися надто радісними.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань