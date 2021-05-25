Глава МЗС Британії зазначив, що дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути вжиті щонайменше без згоди влади в Москві.

Міністр закордонних справ Великобританії заявив, що важко повірити, що Росія не причетна до ситуації з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську, але Лондон поки не має чітких доказів участі Москви.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, на запитання в парламенті про можливу причетність Росії до інциденту, міністр закордонних справ Домінік Рааб сказав: "У нас немає чітких деталей щодо цього".

"Я буду на цьому етапі дуже обережним у формулюваннях, тому що, як кажуть, дуже важко повірити, що подібні дії можуть бути вжиті щонайменше без згоди влади в Москві, але поки нічого незрозуміло" – зазначив міністр.

Рааб заявив, що його країна працює з союзниками щодо скоординованої реакції, включаючи подальші санкції проти Білорусі.

Британія також викликала білоруського посла в Лондоні через арешт журналіста Романа Протасевича.

Читайте такожГенсек ООН прокоментував затримання Протасевича в МінськуРааб також заявив, що Британія видає повідомлення, в якому рекомендує британським авіакомпаніям припинити польоти над Білоруссю, і що вона негайно припинить дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії "Белавіа".

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту " Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, які були на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

У свою чергу авіакомпанія Ryanair у коментарі з приводу вимушеної посадки свого літака зазначила, що від білоруської сторони прийшло повідомлення про загрозу безпеці на борту лайнера. При цьому перевізник не згадав, що його літак супроводжував білоруський винищувач, а після посадки з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича та його дівчину.

Ряд європейських країн, а також США і Канада закликали звільнити Протасевича і заявили про можливе введення санкцій проти Білорусі за даний інцидент.

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Автор: Ірина Погоріла