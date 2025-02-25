Британський політик заявив, що якщо США відмовляться від України, то може постраждати інша країна, яка навіть не перебуває в Європі.

Будь-які уявлення нової адміністрації США про те, що Україна - лише "другорядне питання", є стратегічно помилковими, вважає британський політик, лідер Консервативної партії в 2001-2003 рр. Іан Данкан Сміт.

За його словами, те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на Тайвань.

"Сі Цзіньпін спостерігав, як Захід у хаосі покинув Афганістан, і тепер стежить за тим, як США готуються залишити Україну. Саме тому Китай підтримує Москву, допомагаючи налагодити військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, а також купуючи російську нафту і газ", - йдеться в його матеріалі для The Telegraph.

Відео дня

Перед виборами у США Сміт запитав одного з ключових членів команди президента США Дональда Трампа, яким буде його підхід до Китаю і Росії. Він відповів, що Трамп не займається стратегіями, він займається людьми.

Трамп любить укладати угоди з тими, кого вважає рівними собі - з "сильними" лідерами, які демонструють свою владу. Частково це пов'язано з його его, частково - з вірою в те, що такі люди здатні швидко ухвалювати рішення. Ймовірно, тому він відчуває певну повагу до кремлівського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

І вже зараз вплив Китаю розширюється, а демократія слабшає. За словами британського політика, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона мав "спокійно і чітко" пояснити, що Україна - це частина стратегічної загрози, яка стосується всього демократичного світу.

"Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань. Він повинен нагадати Трампу про спадщину Рональда Рейгана - останнього великого американського президента, який разом з Маргарет Тетчер надихнув Європу на зміцнення оборони і в кінцевому підсумку сприяв краху СРСР", - пише Сміт.

Інші новини про Трампа та Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп виступив із новими заявами про війну в Україні та корисні копалини. Говорячи про терміни завершення повномасштабної війни, яку Росія веде проти України вже три роки, Трамп сказав, що її, можливо, вдасться врегулювати протягом найближчих тижнів.

Крім того, Трамп заговорив про рідкоземельні метали Росії. "Ми намагаємося укласти деякі угоди про економічний розвиток. У них є багато речей, які ми хочемо. Подивимося", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: