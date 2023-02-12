Пропагандист заявив, що білоруські ракети вдарять по Польщі через те, що уряд країни закрив один з пунктів пропуску на кордоні.

Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок вибухнув погрозами та образами в бік Польщі та прем'єра Матеуша Моравецького. Він заявив, що поляки "готуються до війни", але білоруським ракетам "візи не потрібні".

В ефірі пропагандистської програми Азарьонок збожеволів та майже криком заговорив про удари по Польщі білоруськими ракетами, коментуючи закриття пунктів пропуску на кордоні.

"Хвора наволоч. Цей бритий павич готується до війни. Вчора він закрив пункт пропуску з Білоруссю. Заявив, що закриє решту. Слухай сюди, кільчасте, якщо хоч одну провокацію надумає ваше пшепанство - ракети "Полонез" та "Іскандер" митницю не проходять, візи їм не потрібні, а пункти пропуску самі перестануть існувати разом з вашим гоноровим урядом", - заявив божевільний пропагандист.

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Білоруська пропаганда

Білорусь вдало переймає досвід російських пропагандистів, зомбуючи населення країни. Найпопулярнішим у цій сфері вважають Григорія Азарьонка.

Нещодавно пропагандист Азарьонок "вибухнув" несамовитим гнівом, коментуючи закриття ресторанів McDonald's у його країні. Він обізвав одну з найпопулярніших у світі мереж закладів громадського харчування "мерзенною обжиральнею для дегенератів" та заявив, що її "прикрили".

Влітку Олександр Лукашенко заявив про нібито спробу вбивства головного пропагандиста Білорусі Григорія Азарьонка, а також про підготовку підриву вузла зв'язку ВМФ РФ.

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