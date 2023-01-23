Там попередили, що наступного разу будуть блокувати допомогу від ЄС і порадили Україні повернутися до законів, що діяли до 2015 року.

Будапешт не блокуватиме рішення ЄС про нову військову допомогу Україні, але пригрозив, що "антиугорські дії Києва" ускладнять подальшу підтримку України.

Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в кулуарах засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу, повідомляє угорське видання Hirado. "Рішення, яке може призвести до продовження або ескалації війни, суперечить нашим інтересам, тому ми не вважаємо збільшення поставок зброї гарною ідеєю, але ми не перешкоджаємо виконанню рішення Євросоюзу з цього приводу", - пояснив він свою позицію.

При цьому Сійярто пов'язав і висловив протест проти "раптових, масових і безпідставних звільнень директорів і вчителів угорських шкіл, а також проти того, що інститути зобов'язані прибрати угорську національну символіку". На його думку, "все це є ознаками серйозної, концентрованої антиугорської атаки".

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"Це неприйнятно, і це повинні розуміти не тільки угорці, а й Євросоюз. Неприйнятно, щоб хтось представляв це як двостороннє питання", - сказав він, додавши, що Україні слід повернутися до законів, що діяли до 2015 року.

"Напади на угорців та антиугорські дії дуже ускладнюють прийняття рішень у найближчий період, які вимагають від Угорщини жертв для підтримки України" – сказав угорський міністр.

"Ми очікуємо, що Україна поважатиме права угорської національної громади, (...) і ми також очікуємо, що ЄС вживатиме заходів у цьому питанні", - додав він.

Прокремлівський курс Угорщини

Влада Угорщини відома своєю антиукраїнською позицією. Зокрема, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан розпочав кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій проти Росії, а також взагалі виступає проти будь-яких санкцій відносно РФ.

В кінці вересня 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вихвалявся тим, що зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергєєм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ.

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