Письменник і драматург Деймон Гелгут, якому скоро виповниться 58 років, потрапив в шортлист номінантів Букерівської премії вже втретє.

Букерівська премія з літератури 2021 року присуджена письменнику з ПАР Деймону Гелгуту за роман-сагу "Обіцянка" про взаємини білої сім'ї фермерів і їхньої чорношкірої служниці за часів апартеїду і після його скасування.

"Я дуже, по-справжньому, смиренно вдячний", - сказав Деймон Гелгут, приймаючи головну премію англомовної літератури на церемонії в Лондоні.

Письменник і драматург Деймон Гелгут, якому скоро виповниться 58 років, потрапив в шортлист номінантів Букерівської премії вже втретє. Перші два були в 2003 і 2010 роках.

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Найпрестижніше звання лауреата Букерівської премії і 50 тис. фунтів ($68,2 тис.) на додачу Гелгут отримав за роман "Обіцянка " (The Promise), дія якого відбувається протягом 40 років, повідомляє Бі-бі-сі.

Головна сюжетна лінія в ньому - обіцянка старої господині ферми під Преторією подарувати служниці будинок, в якому вона живе. Обіцянка, яку наступні покоління білої сім'ї фермерів ніяк не можуть виконати.

Нагадаємо, Букер-2019 отримали Маргарет Етвуд і Бернардін Еварісто за феміністичні романи.

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Автор: Ірина Погоріла