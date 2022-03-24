Президент України підкреслив, що Росія намагається "зробити сусідню державу рабом".

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про триваючу війну Росії проти України заявив, що такого чорного місяця Європа не знала з часів Другої світової війни.

Про це він сказав у своїй промові до Риксдагу Швеції, яку було оприлюднено у Telegram-каналі Офісу президента України.

"Сьогодні рівно місяць найстрашнішому випробуванню – повномасштабній війні, яка була розв'язана Росією проти нашої держави. Такого чорного місяця Європа не знала ніколи з часів Другої світової війни. Не бачила і таких руйнувань, і таких воєнних злочинів. Перелік убитих сягає вже тисяч. Зруйновані десятки наших міст і громад", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська не розрізняють цивільні і військові цілі.

"Вони знищують все. Спалюють житлові квартали і будинки, підривають лікарні. Навіть обстрілюють дитячі садочки з реактивної артилерії! Зруйновані сотні, сотні освітніх об'єктів і понад 200 шкіл. Російські війська бомбили університети", - зазначив президент.

Зеленський додав, що російські окупанти знищують будь-яку інфраструктуру, яка просто слугує життю.

"Склади з їжею, медикаментами. Захопили дві атомні станції. Вчора поцілили вже у друге хімічне виробництво. Сьогодні застосували фосфорні бомби. Загинули і дорослі, і діти. Для чого такі дії Росії? Для чого такий терор проти нас? Це спроба підкорення цілого народу. Спроба зробити сусідню державу рабом", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: