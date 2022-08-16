Обсяги допомоги з країн Балтії та Польщі дійсно вражають з огляду на їхні власні можливості.

Країни Балтії, Польща та інші сусідні країни надають Україні значну військову допомогу, оскільки це вигідно для їхньої власної безпеки.

Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі "Еспресо".

"Маленькі країни, які реально відчувають загрозу, навіть за рахунок власної безпеки хочуть допомогти Україні. Монстроподібні держави граються у велику геополітику і реалізовують стратегію, щоб Росія не перемогла Україну на полі бою. Мені б до душі була інша стратегія - щоб Україна перемогла РФ на полі бою. Начебто невелика різниця в цих тезах, але часом вона визначає темпи надходження тієї чи іншої допомоги для України", - зазначив він.

За його словами, країни-сусіди демонструють вражаючі обсяги військової допомоги.

"Країни Балтії, Польща - ті держави, які є на першій лінії зіткнення з ворогом розуміють, що форпостом у цих бойових діях є Україна, якій треба допомагати. Обсяги допомоги з цих країн дійсно вражають з огляду на їхні власні можливості". - підсумував Згурець.

Нагадаємо, дещо раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про проблеми з озброєнням ЗСУ.

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