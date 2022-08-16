Країни Балтії, Польща та інші сусідні країни надають Україні значну військову допомогу, оскільки це вигідно для їхньої власної безпеки.
Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі "Еспресо".
"Маленькі країни, які реально відчувають загрозу, навіть за рахунок власної безпеки хочуть допомогти Україні. Монстроподібні держави граються у велику геополітику і реалізовують стратегію, щоб Росія не перемогла Україну на полі бою. Мені б до душі була інша стратегія - щоб Україна перемогла РФ на полі бою. Начебто невелика різниця в цих тезах, але часом вона визначає темпи надходження тієї чи іншої допомоги для України", - зазначив він.
За його словами, країни-сусіди демонструють вражаючі обсяги військової допомоги.
"Країни Балтії, Польща - ті держави, які є на першій лінії зіткнення з ворогом розуміють, що форпостом у цих бойових діях є Україна, якій треба допомагати. Обсяги допомоги з цих країн дійсно вражають з огляду на їхні власні можливості". - підсумував Згурець.
Нагадаємо, дещо раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів про проблеми з озброєнням ЗСУ.