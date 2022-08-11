За його словами, саме надання Україні сучасної зброї означає тектонічний зсув, адже буквально рік тому це було неможливо.

Світ не готувався до великої війни, тому не варто очікувати швидкого переозброєння Збройних сил України. Найімовірніше, воно буде вже після закінчення широкомасштабної війни з Росією.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На запитання про те, як зламати ситуацію на фронті, коли Україні дають сучасне озброєння в невеликих кількостях, і досягти системного масштабного переозброєння, Резніков заявив: "Щоб не було ілюзій, найближчим часом не зламаємо".

За його словами, саме надання Україні сучасної зброї означає тектонічний зсув, адже буквально рік тому це було неможливо.

"Але річ у тому, що переважна частина світу справді не готувалася до третьої світової війни. Вони вже всі були впевнені, що війни не буде великої. Тому сьогодні, щоб просто дати нам якесь озброєння, його на складах так багато немає. Про це навіть Крістіне Ламбрехт, міністерка оборони Німеччини, відкрито говорить", – сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що раніше західна зброя із росіянами не воювала. За його словами, Україна сьогодні справді, по суті, стала полігоном випробувань у бойовому режимі.

Водночас Резніков вважає, що перехід на системне переозброєння ЗСУ відбудеться вже після закінчення війни з Росією. За його словами, для НАТО очевидно, що Україна є "східним щитом, який треба озброювати та оснащувати, щоб їм спокійно спалося".

Раніше секретар СНБО Олексій Данілов зазначав, що на сьогодні бойовий та військовий досвід отримують близько мільйона громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розповів про новий пакет допомоги для України на суму $550 млн. Зокрема, він передбачає надання боєприпасів для HIMARS та артилерійських систем калібру 155 мм.

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