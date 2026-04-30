Дайвери виявили уламки найбільшого корабля США, втраченого у Першій світовій, - CNN

Катер Tampa був потоплений німецькою субмариною біля британського узбережжя.

Британські дайвери виявили уламки американського військового корабля Tampa, який затонув під час Першої світової війни і вважається найбільшою морською втратою США у цьому конфлікті. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву американської Берегової охорони.

"Тампа" була атакована німецьким підводним човном біля південного узбережжя Англії у вересні 1918 року. Після влучання торпеди корабель затонув усього за три хвилини разом із усіма 131 членом екіпажу. Відтоді його місце перебування залишалося невідомим понад століття.

За інформацією Берегової охорони США, уламки знайшли минулими вихідними на глибині близько 91 метра за 80 кілометрів від узбережжя Корнуоллу. Пошуками займалася британська команда Gasperados Dive Team, яка працювала разом з істориками та дослідниками.

"Це відкриття є результатом трьох років досліджень і пошуків. TAMPA має величезне значення для Сполучених Штатів і родичів усіх, хто загинув того дня. Їхнє останнє місце спочинку нарешті відоме", - зазначив керівник пошукової групи Стів Мортімер.

Історики Берегової охорони допомогли підтвердити ідентичність судна за архівними даними та зображеннями. Наразі Берегова охорона США розробляє плани подальшого дослідження місця аварії за допомогою автономних систем і роботизованих технологій.

