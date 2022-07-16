Криза виникла через вторгнення РФ в Україну.

Німеччина тимчасово запустила 16 електростанцій, які раніше були виведені з експлуатації. Рішення прийняли через дефіцит енергії. Він утворився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє euronews.

Знову запущені електростанції працюють на вугіллі і нафті, через що в Німеччині не задоволені таким рішенням.

Шольц запевнив громадян, що уряд намагається робити все для боротьби з кліматичною кризою.

"Гірко те, що через агресивний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це тільки на дуже короткий час", - наголосив канцлер.

Він додав, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року. Уряд ФРН вже схвалив пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.

"Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою", - підсумував Шольц.

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії.

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