Німеччина тимчасово запустила 16 електростанцій, які раніше були виведені з експлуатації. Рішення прийняли через дефіцит енергії. Він утворився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє euronews.
Знову запущені електростанції працюють на вугіллі і нафті, через що в Німеччині не задоволені таким рішенням.
Шольц запевнив громадян, що уряд намагається робити все для боротьби з кліматичною кризою.
"Гірко те, що через агресивний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це тільки на дуже короткий час", - наголосив канцлер.
Він додав, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року. Уряд ФРН вже схвалив пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.
"Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою", - підсумував Шольц.
Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії.
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