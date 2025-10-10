Трамп звинуватив країну в недофінансуванні оборони.

Президент США Дональд Трамп запропонував виключити Іспанію з Організації Північноатлантичного договору. Як пише Bloomberg, про це президент США заявив під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Чесно кажучи, можливо, вам варто вигнати їх із НАТО", - сказав він.

Трамп звинуватив країну в недофінансуванні оборони.

"Іспанія - потрібно зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають... І в них теж усе добре, знаєте. Завдяки багато чому з того, що ми зробили, у них усе добре. У них немає виправдань не робити цього. Але це нормально", - сказав він.

У відповідь канцелярія прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса опублікувала заяву, в якій наголосила, що "Іспанія є повноправним членом НАТО і прихильна його принципам. Вона виконує свої зобов'язання так само, як і США".

Жодна країна ніколи не виходила з НАТО. І, як пише Bloomberg, незважаючи на заяви Трампа, не існує простого способу виключення. Будь-яке важливе рішення має бути схвалене всіма 32 членами, хоча країна може вийти за власною ініціативою - під тиском з боку решти членів альянсу.

Дональд Трамп - інші заяви

Раніше Трамп заявив, що разом із НАТО "посилює тиск" заради мирної угоди для України і наголосив, що розраховує на швидку участь Росії та України в переговорах про врегулювання.

"Це жахлива війна. Вона гірша, ніж будь-який конфлікт з часів закінчення Другої світової війни. Ви дивитеся на людей, яких убивають. Це Росія та Україна. Я думаю, ми укладемо там угоду, ми це зробимо. Багато причин для них це зробити. І я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів", - заявив американський лідер.

