Плани України на членство в ЄС під загрозою через одну пропозицію Трампа, – The Telegraph

Свідомо, чи несвідомо Трамп пропонує неприйнятний для України варіант.

Пропозиція Дональда Трампа запровадити режим вільної безмитної торгівлі між Україною та США ставить під загрозу плани Києва щодо членства в Європейському Союзі. Про це пише The Telegraph із посиланням на Кроуфорда Фалконера, який триивалиий час обіймав високі посади у сфері зовнішньої торговельної політики Великої Британії.

За його словами, створення між США та Україною "безмитної зони" після мирної угоди з Росією, як це пропонує Трамп, ймовірно, справді було б корисно для післявоєнної відбудови. Американські компанії могли б розмістити свої виробництва в Україні, знаючи, що потім зможуть вільно експортувати свої товари до США.

Однак реалізація цього плану поставила б хрест на вступі України до ЄС, переконаний Фалконер. Він зауважив, що ключовою частиною членства в Європейському союзі є те, що кожна країна передає в руки Брюсселя контроль над своєю торгівлею із країнами за межами блоку.

"Якщо Україна входить до ЄС, це, очевидно, створює проблему для укладення угоди про вільну торгівлю зі США, оскільки ЄС має спільний зовнішній тариф, і його встановлює Єврокомісія. Єдиний спосіб, яким би це спрацювало на всі 100%, це якби ЄС самостійно уклав угоду про вільну торгівлю зі США, що мені здається надуманим", - переконаний експерт.

Перспективи членства України в ЄС

Як писав УНІАН, Єврокомісія обговорює ідею обмеженого членства, за якою Україна могла б швидко приєднатися до ЄС у межах мирної угоди з Росією, але без повного обсягу прав, отримуючи їх поетапно залежно від виконання критеріїв членства. Цю концепцію розглядають як політичний сигнал і фактор стабільності для України після війни, зокрема на тлі можливих складних умов мирної угоди.

Водночас ідея викликає значний скепсис, адже потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС і може створити проблеми для інших кандидатів, які проходять традиційний шлях вступу.

Так, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф заявив, що попри відсутність сумнівів у майбутньому членстві України в ЄС, говорити про швидкий вступ наразі неможливо, адже цей процес потребуватиме кількох років. Він наголосив, що шлях до членства має бути збалансованим і чесним, щоб не дестабілізувати Євросоюз.

