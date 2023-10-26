Сенатори-республіканці пропонують наразі виділити лише 14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю.

Сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроект, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні. Як пише The Wall Street Journal, це демонструє конфлікт у Конгресі через спільний пакет допомоги двом країнам на 106 мільярдів доларів, запропонований адміністрацією президента США.

Сенатори стверджують, що відокремлення допомоги Ізраїлю запобіжить тому, що прийняття законопроекту "застрягне" у Палаті представників, де кількість республіканців, які виступають проти фінансування допомоги Україні, зростає, і зараз вони становлять більше половини конференції Республіканської партії.

"Мої колеги та я твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль для надсилання десятків мільярдів доларів в Україну", – сказав один з авторів законопроекту сенатор Роджер Маршалл.

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Законопроект сенаторів від Республіканської партії, який називається Ізраїльським законом про додаткові асигнування 2023 року, передбачатиме допомогу в розмірі 14,3 мільярда доларів. Це включає 10,6 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю через Міністерство оборони, включаючи системи "Залізний купол" і "Залізний промінь", а також кошти для поповнення запасів американської зброї, надісланої до Ізраїлю, 3,5 мільярда доларів у вигляді грантів на продаж військової техніки за кордоном і 200 мільйонів доларів на допомогу в зміцненні безпеки для Посольства та персоналу США в Ізраїлі та евакуації громадян США в регіоні.

Запропонований рівень фінансування для Ізраїлю подібний до 14 мільярдів доларів, які запитує для Ізраїлю адміністрація Байдена. Але адміністрація поклала ці гроші в ширший пакет, який також включав 61 мільярд доларів для України, близько 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу на обох театрах конфлікту, близько 2 мільярдів доларів на безпекову допомогу в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та 14 мільярдів доларів на безпеку кордону.

Раніше в середу Палата представників нарешті обрала спікером Майка Джонсона. Законодавці швидко прийняли резолюцію, в якій говориться, що США підтримують Ізраїль проти ХАМАС.

Водночас зазначається, що Джонсон був серед 117 республіканців у Палаті представників, які у вересні проголосували проти допомоги Україні у розмірі 300 мільйонів доларів США.

"Я вважаю, що президент отримає допомогу Україні, але це буде результатом важких переговорів, - сказав член Палати представників Дон Бекон. - Президенту доведеться довести свої аргументи".

Допомога Україні від США

Раніше ЗМІ писали, що запит президента США Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, що об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю, викликав великі розбіжності в Сенаті і представники Республіканської партії погрожують заблокувати цю пропозицію або різко змінити її.

Зокрема, деякі республіканці хочуть, щоб Сенат окремо розглянув питання про надання допомоги Ізраїлю. Інші воліли б фінансувати озброєння для України замість гуманітарної допомоги або прямої економічної допомоги українському уряду.

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