У Німеччини вичерпані можливості підтримувати українську ППО: заява Пісторіуса

Міністр наголосив, що Німеччина "зробила непропорційно багато" у цій сфері.

У Німеччини залишилося мало можливостей для підтримки протиповітряної оборони України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 26 січня у Берліні після зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом, пише Die Zeit.

За його словами, Німеччина вже "зробила непропорційно багато" у сфері протиповітряної оборони України, зокрема поставила понад третину наявних ракетних систем Patriot, а також постачає системи IRIS-T.

Однак, як зазначив німецький міністр, цього недостатньо, враховуючи значне посилення російських атак. Тому він закликав союзників збільшити підтримку України.

Відео дня

"Було б добре, якби одна чи дві інші країни могли знайти та поставити щось ще для підтримки України", - сказав Пісторіус.

Проблеми з ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що до 16 січня в Україні було кілька систем ППО без ракет. Він наголосив, що йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, а й про європейські системи ППО. "Не можна тут звинувачувати лише США. Бо ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику. Питання не лише в системах Patriot. Їх ніколи не буде вистачати. В Україну дуже багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні різні пакети ракет", - сказав Зеленський.

23 січня президент України повідомив, що президент США Дональд Трамп погодився поставити додаткові ракети для Patriot. За його словами, відповідної домовленості вдалося досягнути під час нещодавньої їхньої зустрічі. "Я спілкувався з президентом Трампом, і отримав, не буду казати, скільки ракет PAC-3 для Patriot", – сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: