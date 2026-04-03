Таємно тікала з двома поні: ЗМІ розкрили, як зараз живе австрійська 'подруга' Путіна

Літак Іл-76 доставив ексміністерку та її поні до Росії через авіабазу Хмеймім, що у Сирії.

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль опинилася у центрі нового скандалу через свої висловлювання про батьківщину. В інтерв’ю та листах до Кремля вона назвала Австрію "гієною" та зазначила, що не дивується, чому "Гітлер походив саме з Австрії".

Зараз колишня дипломатка живе в Росії, а у Відні вже вимагають позбавити її громадянства, повідомляє Heute.

Переїзд Кнайсль до Росії, за даними західних розвідок, організував Кремль із залученням військової авіації. Вона летіла через авіабазу Хмеймім у Сирії на Іл-76, разом із двома своїми поні – Самсумом та Дафною. Військовий літак, який зазвичай перевозить танки, використовували для спецоперації з "викрадання" ексміністерки та її тварин.

Відео дня

За словами Кнайсль, вона залишила Австрію через погрози убивства. Скандалами обернулися і її танці з Путіним під час власного весілля, а шлюб із чоловіком розпався ще до переїзду до РФ.

Наразі Кнайсль оселилася в селі Гібліци під Москвою у дерев’яному будинку з власною стайнею та вольєрами. Російські джерела повідомляють, що її місячний дохід становить близько 18 000 євро. Крім того, Путін призначив її комісаром із питань амурського тигра, що свідчить про особистий протекторат диктатора.

Журналісти зазначають, що Кнайсль була дуже перебірливою при виборі житла в РФ – вона відхилила 20 варіантів, перш ніж обрати ідеальний дім.

Карін Кнайсль - останні новини

Як повідомляв УНІАН, колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль нахвалює життя у Російській Федерації, яка веде загарбницьку війну проти України.

Науковиця веде блог, в якому засуджує "численні битви проти людства від Гази до Сирії і далі", однак виступати проти російського вторгнення в Україну не поспішає. Навпаки, вона ділиться фотографіями свого "сільського" життя в Росії.

