У 'Межигір’ї' пішов під воду корабель-ресторан Януковича: фахівці пояснили причину (фото)

З корабля встигли врятувати рухоме майно, і зокрема, меблі.

У Київському водосховищі сталося різке підняття рівня води. Це призвело до того, що до судна "Галеон", яке пришвартоване до причалу у Державній установі "Межигір’я", почала потрапляти вода.

Як повідомили кореспонденту УНІАН на місці інциденту співробітники пресслужби памʼятки садово-паркового мистецтва "Межигіря", до такого висновку дійшли фахівці, що сьогодні провели первинний огляд судна.

Зокрема, наразі попередньою причиною підтоплення стоянкового судна "Галеон" вважають "розрив корпусу судна в місці кріплення швартовного обладнання в кормовій частині лівого борту судна внаслідок коливання рівня води".

Також, за неофіційною інформацією від співробітників "Межигіря", минулої суботи почався різкий підйом води Київського водосховища.

Судно "Галеон" пришвартоване до причалу жорсткими конструкціями. Тому, імовірно, що внаслідок підйому води заклинило механізм штоків по лівому борту судна. Фахівці пояснюють:

"Це підтверджується тим, що механізми, що утримують судно біля причалу і дають йому змогу вільно рухатися доверху/донизу разом з рівнем води, зруйновані".

Разом з тим, "Галеон" ще оглядатимуть, аби визначитися з подальшими кроками щодо відкачування води і ліквідації пошкодження корпусу та кріплень судна.

В прес-службі також наголосили, що встигли евакуювати із судна меблі, та інше майно.

Наразі судно занурилося десь на 1 метр в воду і лягло на ґрунт.

"Межигір’я" - що відомо

Як відомо, "Межигір’я" у період 2022-2014 років було приватною резиденцією Віктора Януковича до його втечі з країни. Судно "Галеон" в Межигір’ї відоме з часів Янковича. Після Революції гідності на усе майно колишньої резиденції було накладено арешт, а пізніше відбулася націоналізація.

У 2023 році ВР ухвалила закон, який зобов'язав повернути "Межигір'я" у державну власність та створити на його основні новий об’єкт природно-заповідного фонду.

З літа 2024 року "Межигір’я" почало приймати туристів як державна власність.

На території парку-пам'ятки знаходиться 121 будівля, а також десятки тварин, серед яких зокрема страуси, лами, косулі та лані. Крім того, там виявили понад 500 цінних об'єктів рухомого майна - серед яких витвори мистецтва, ікони, вітражі в церкві, предмети інтер'єру тощо.

