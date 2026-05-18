Китай купуватиме у США продовольства на мільярди щороку: ринки бурхливо відреагували

Угода викликала різке зростання цін на зерно.

Китай погодився купувати американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше 17 мільярдів доларів щорічно до 2028 року після візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна. Про це з посиланням на Білий дім передає Bloomberg.

Білий дім також повідомив, що Китай відновив доступ на ринок для американської яловичини, поновивши реєстрацію на експорт для понад 400 підприємств та додавши нові позиції до списку. Попередні зобов'язання щодо закупівлі Пекіном американської сої з кінця 2025 року не входять в нову угоду і продовжують діяти окремо.

Відтак, сьогодні ф'ючерси на кукурудзу подорожчали на 3,8% – це найбільше внутрішньоденне зростання за останні шість місяців. Ціни на пшеницю піднялися на 3,1%. Вартість сої та бавовни також зросла.

Китай є одним із найбільших імпортерів сільськогосподарської продукції у світі, і ці зміни свідчать про розворот тенденції порівняно з минулим тижнем, коли ціни на сільськогосподарські культури різко впали через відсутність конкретних деталей щодо закупівлі аграрної продукції під час саміту Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Що передувало угоді

Китай загалом є найбільшим імпортером американської сої, проте утримувалася від закупівель протягом більшої частини 2025 року на тлі загального торговельного конфлікту між двома державами. Ситуація змінилася, коли сторони уклали перемир’я під час жовтневого саміту між Трампом і Сі в Південній Кореї.

У наступні місяці Китай виконав початкову обіцянку щодо закупівлі 12 мільйонів тонн сої, а Білий дім заявив, що країна погодилася купувати щонайменше 25 мільйонів тонн щорічно до 2028 року – цифра, яку Пекін ніколи не підтверджував.

Відновлення китайського імпорту американської кукурудзи покладе край майже дворічному затишшю у значних закупівлях, як показують дані Міністерства сільського господарства США. Хоча показники все ще значно нижчі за минулі пікові значення, імпорт кукурудзи до Китаю з усіх джерел за період до квітня зріс на понад 80% порівняно з минулим роком. Сильні дощі на півночі КНР минулого року порушили збір врожаю та спричинили його недобір.

Китайські покупці повернулися до купівлі американської пшениці після саміту Трампа і Сі у 2025 році, але обсяги закупівель залишаються на обмеженому рівні. Продажі сорго тримаються на стабільному рівні.

Водночас трейдери сподівалися, що на останньому саміті буде укладено всеосяжну угоду, і врахували у своїх цінах більш значний результат, ніж той, про який повідомила адміністрація США.

Дані, опубліковані в понеділок, також вказують на уповільнення економічного зростання Китаю, що може негативно позначитися на попиті на сільськогосподарську продукцію. Ринки постраждали через стрибки цін на паливо та добрива, спричинені війною на Близькому Сході, що підвищує витрати для виробників у всьому світі.

Глобальний продовольчий ринок – останні новини

Якщо війна президента США Дональда Трампа в Ірані не завершиться до середини літа, то вже восени добрива можуть значно здорожчати або просто зникнути з продажу. Тож сільськогосподарська продукція так само зростатиме у ціні по всьому світу.

За попередніми оцінками, в цьому році Україна збере врожай на рівні з минулорічним. Даного обсягу має бути достатньо і для забезпечення внутрішніх потреб, і для підтримки експортних напрямків.

