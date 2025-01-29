Певкур зазначив, що на столі були різні варіанти, і що країнам доведеться знайти спільне рішення.

Судноплавним компаніям, можливо, доведеться платити збір за використання Балтійського моря, одного з найбільш завантажених судноплавних маршрутів у світі.

Це необхідно для того, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур після серії порушень, пише Reuters.

Він сказав, що на додаток до патрулів країни зважують інші заходи щодо захисту кабелів, включно зі встановленням датчиків для виявлення якорів, протягнутих морським дном, або будівництвом кожухів чи стін навколо кабелів.

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За його словами, це матиме свою ціну, і незалежно від того, чи будуть країни або кабельні оператори платити за це, в кінцевому підсумку споживачі можуть залишитися платити за рахунок вищих податків або витрат на комунальні послуги.

Інший варіант, сказав Певкур, - справляння податку з суден, які ходять Балтійським морем, що межує з вісьмома країнами НАТО і Росією. Він пояснив:

"Припустімо, коли ви йдете в аеропорт, у вас є збір за посадку, у вас є аеропортовий збір, і він оплачується у квитку. Тож в один прекрасний момент, можливо, ми побачимо, що коли ви проходите через Датські протоки, у компаній виникнуть витрати на оплату цього, тому що це, по суті, страховий збір за пошкодження кабелів".

Певкур додав, що на столі були різні варіанти, і що країнам доведеться знайти спільне рішення.

На його думку, хоча офіційні розслідування тривають, серія інцидентів вказує на скоординовані дії суден, що входять до "тіньового флоту" Росії.

"Коли ми бачимо, що всі ці судна є частиною тіньового флоту Росії, хоча й мають різні прапори на хвості... Тоді, звичайно, ви розумієте, що нам потрібно зв'язати всі крапки", - сказав він.

Ситуація в Балтійському морі

У понеділок шведська влада заарештувала судно під прапором Мальти у зв'язку з пошкодженням кабелю, прокладеного між Латвією і Швецією, що є одним із чотирьох подібних інцидентів за рік, які також зачепили лінії електропередач і телекомунікацій, прокладені між Естонією і Фінляндією.

Минулого тижня НАТО заявило, що розмістить фрегати, патрульні літаки і безпілотники в Балтійському морі після серії інцидентів, коли судна пошкодили силові та комунікаційні кабелі своїми якорями в актах ймовірного саботажу.

Москва звинуватила західні країни в тому, що вони роблять "бездоказові" твердження про свою причетність до інцидентів.

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