Велика мережа акаунтів постила меми про те, що вакцина AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе.

Компанія Facebook видалила зі своїх соцмереж кілька сотень акаунтів, які поширювали фейки про західні вакцини і вакцинацію. Всі вони пов'язані з російськими замовниками.

Про це йдеться в липневому звіті Facebook про безпеку. Під бан потрапили 65 акаунтів у соцмережі Facebook і 243 акаунти в Instagram. Зазначається, що розкрита мережа була націлена переважно на аудиторію в Індії, в країнах Латинської Америки, і меншою мірою – в США. Акаунти працювали на десятках платформ і форумів, але так і не змогли зібрати серйозну аудиторію.

Розслідування встановило зв'язки цієї кампанії з фірмою Fazze - підрозділом зареєстрованої у Великій Британії маркетингової компанії, робота якої в основному велася з Росії. Зараз робота Fazze на Facebook заблокована.

Кампанія велася двома хвилями, які поділяв інтервал у п'ять місяців. У листопаді та грудні 2020 року мережа почала постити меми та коментарі, в яких стверджувалося, що вакцина AstraZeneca перетворить людей на шимпанзе. Через п'ять місяців, в травні 2021 року, та ж мережа почала постити "звіт AstraZeneca", що нібито просочився в мережу, і де ставилася під сумнів безпека вакцини Pfizer.

Обидві хвилі компанії збіглися з періодами, коли в низці країн обговорювалося питання про екстрене застосування даних вакцин.

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Навесні повідомлялося, що в Івано-Франківській області судитимуть жінку, яка в соціальній мережі Facebook поширила неправдиву інформацію про вакцину.

За даними суду, на своїй сторінці в Facebook жінка "поширила неправдиву інформацію щодо вакцини, яка нібито не пройшла всі етапи випробування, що могло викликати паніку серед населення".

Жінці загрожував штраф у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн) або до одного місяця виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Автор: Дмитро Захаров