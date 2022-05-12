Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція швидко набудуть членства, що прокладе шлях до збільшення військової присутності в скандинавському регіоні.

Фінляндія, як очікується, офіційно оголосить у четвер про свій намір вступити до НАТО.

Про це пише Reuters із посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція швидко набудуть членства, що прокладе шлях до збільшення військової присутності в скандинавському регіоні протягом річного періоду ратифікації.

На питання в середу, чи Фінляндія провокуватиме Росію, вступаючи в НАТО, президент Саулі Ніїністьо сказав, що винним буде Путін.

"Я відповів би, що ви стали причиною цього. Подивіться у дзеркало", - сказав він на пресконференції з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже наступного тижня.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.

Нещодавно міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявила, що країна з "великою ймовірністю" подасть заявку на вступ в НАТО.

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