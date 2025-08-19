Макрон підкреслив, що союзники України хочуть послати Москві стратегічний сигнал.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зміцнення української армії стане основною гарантією безпеки для Києва. Про це він розповів в інтерв'ю TF1 за підсумками саміту у Вашингтоні.

"Основною гарантією безпеки є українська армія чисельністю в кілька сотень тисяч воїнів, добре оснащена найсучаснішими системами оборони", - сказав Макрон.

Він поділився, що Франція і Велика Британія скличуть засідання "коаліції охочих" для обговорення гарантій безпеки для України. За його словами, Франція, Велика Британія, Німеччина, Туреччина та інші країни готові проводити операції в повітрі, на морі та на суші.

"Не на передовій, не провокаційно, а щоб послати стратегічний сигнал, що тривалий мир в Україні - це також їхня турбота", - підкреслив Макрон.

Президент Франції запевнив, що в разі, якщо Росія візьме на себе відповідальність за повернення до кордонів Європи після укладення мирної угоди, Париж відреагує.

Також Макрон розповів, що президент США Дональд Трамп домовився телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним про те, що лідер Кремля зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, після чого буде організована тристороння зустріч за участю голів України, США та Росії. Президент Франції зазначив, що хоче залучити до мирного процесу Європу і Туреччину.

Захід негайно почне роботу над гарантіями безпеки для України

Раніше в Bloomberg з посиланням на джерела писали, що США і Європа негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки. Зазначається, що це дасть змогу відкрити шлях для зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

В агентстві наголосили, що гарантії безпеки будуть зосереджені на зміцненні ЗСУ та можливостей України. Партнери України хочуть уникнути вимог РФ щодо обмеження чисельності Збройних сил України в рамках ймовірної угоди про припинення війни.

