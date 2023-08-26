Світлина стала справжнім мемом, адже до цього жоден з президентів не мав світлини в офісі поліції.

Президент США Джо Байден прокоментував "тюремне" фото свого конкурента, екс-президента Дональда Трампа.

Як пише The Hill, журналісти попросили американського лідера прокоментувати, як йому фото-мем Трампа в офісі поліції. Байден відреагував з гумором.

"Я бачив її по телевізору. Гарний хлопець", - сказав Байден.

"Тюремне" фото Трампа - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у четвер колишній президент США Дональд Трампздався владі штату Джорджія, де проти нього відкрито справу про втручання в виборчий процес.

Зазначається, що Трамп провів трохи більше 20 хвилин в американському аналогу СІЗО в окрузі Фултон, де у нього взяли відбитки пальців, сфотографували та провели інші формальні процедури. Після цього його відпустили під заставу у 200 тисяч доларів, яку він вніс раніше.

Трамп – перший в історії США президент, якого фотографували для кримінальної справи.

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