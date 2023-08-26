Президент США Джо Байден прокоментував "тюремне" фото свого конкурента, екс-президента Дональда Трампа.
Як пише The Hill, журналісти попросили американського лідера прокоментувати, як йому фото-мем Трампа в офісі поліції. Байден відреагував з гумором.
"Я бачив її по телевізору. Гарний хлопець", - сказав Байден.
"Тюремне" фото Трампа - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у четвер колишній президент США Дональд Трампздався владі штату Джорджія, де проти нього відкрито справу про втручання в виборчий процес.
Зазначається, що Трамп провів трохи більше 20 хвилин в американському аналогу СІЗО в окрузі Фултон, де у нього взяли відбитки пальців, сфотографували та провели інші формальні процедури. Після цього його відпустили під заставу у 200 тисяч доларів, яку він вніс раніше.
Трамп – перший в історії США президент, якого фотографували для кримінальної справи.