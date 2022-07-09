Згідно з повідомленням ЗМІ, продажі програвачів Blu-ray виросли в 5 разів, CD, DVD й вініл – майже вдвічі.

Після відходу з Росії західних кінокомпаній і стримінгових сервісів росіяни кинулися активно скуповувати Blu-ray плеєри. Водночас зростає й інтерес до DVD та Blu-ray дисків з фільмами.

Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.

Повідомляється, що в першому півріччі 2022 року продажі програвачів Blu-ray виросли в 5 разів, CD, DVD й вініл – майже вдвічі. Цьому передумала кілька причин, включаючи бажання людей зберегти доступ до контенту в умовах обмежень, накладених на РФ після того, як вона розв'язала війну проти України.

Аналітична компанія Mobile Research Group стверджує, що інтерес до дисків здебільшого проявляють "ретро-колекціонери". Але насправді це не так. Всьому виною відхід з країни-агресорки багатьох західних кіностудій, продакшенів, стрімінгових платформ. "Диски і програвачі не відключать, вони будуть працювати при будь-яких санкціях", – кажуть експерти.

Також у РФ активно скуповують вінілові програвачі й платівки – на 184% більше, ніж роком раніше. Збільшився попит і на аксесуари для них.

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, навіть попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі.

У зв'язку з цим у Росії знову зростає популярність фічерфонів – кнопкових телефонів з мінімумом функцій. Поставки "дзвонілок" в першому кварталі зросли на 43%, при цьому імпорт смартфонів скоротився на 14%.

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