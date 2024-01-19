Українські біженці за певних умов зможуть отримати паспорт ФРН вже у 2025 році.

Німецький парламент ухвалив закон про спрощення процедури набуття громадянства ФРН. Таким чином Берлін прагне залучити більше легальних іммігрантів, аби вирішити проблему нестачі кваліфікованих працівників, пише Financial Times.

Відповідно до закону, ухваленого 382 голосами проти 234, іноземці зможуть подати заявку на отримання громадянства після п'яти років легального проживання в Німеччині. Досі для цього потрібно було прожити в країні вісім років. А ті, хто доклав особливих зусиль для інтеграції, наприклад, вивчив німецьку мову або займався волонтерством, зможуть подати заявку на громадянство вже через три роки.

Також цей закон скасовує заборону на подвійне громадянство для представників тих країн, що не входять до складу ЄС.

Відео дня

"Ми повинні зробити пропозицію кваліфікованим людям з усього світу, як це роблять США та Канада. Ми повинні висловити свою вдячність людям, які приїжджають до цієї країни та роблять свій внесок у збереження нашого суспільства", — сказала міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер.

Як зазначає FT, ухвалення цього закону вирізняє Німеччину на тлі інших країн Європи, які навпаки посилюють критерії натуралізації для іноземців. Наприклад, французький парламент минулого місяця ухвалив закон, за яким народжені у Франції діти батьків-іммігрантів більше не отримають громадянство автоматично, а повинні будуть просити про нього у віці 16-18 років.

Щоправда, одночасно зі спрощенням процедури набуття громадянства Німеччина також спростила правила депортації іноземців, які перебувають в країні незаконно.

Найгостинніші країни світу

Як писав УНІАН, Швеція є першою у списку країн-членів Європейського Союзу, де громадянство отримати найпростіше. Далі у переліку країн, які найлегше надають громадянство людям із країн, що не входять до ЄС, розташувалися Нідерланди, Португалія та Ісландія.

Також ми розповідали, що Нова Зеландія дозволила українським біженцям залишитися назавжди. Тимчасову "українську" спецвізу тепер можна переоформити у дозвіл на постійне проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: