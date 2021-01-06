Дональд Трамп не визнав поразки, але закликав прихильників розходитися заради збереження миру.

Дональд Трамп виступив з відеозверненням до своїх прихильників, які взяли штурмом Капітолій у Вашингтоні, де члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

Хвилинне відео опубліковано в його твіттері.

"Я знаю, що вам боляче. У нас були вибори, які у нас вкрали. Це були рішучі вибори, і всі знають про це, особливо інша сторона. Але вам потрібно йти додому зараз. У нас повинен бути мир. У нас повинен бути закон і порядок, повага до людей закону і порядку. Ми не хочемо заподіяти нікому шкоди. (...) Такого часу, як зараз, ще не було. Сталося те, що вони відібрали у нас все - у мене, у вас, у нашої країни. Це були легковажні вибори. Але ми не можемо грати на руку цим людям. Ми повинні мати мир. Тому йдіть додому, ми любимо всіх вас. Ви дуже особливі. Ви бачите, що відбувається...",- заявив Трамп.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: що потрібно знати

Прихильники Дональда Трампа, які проводили мітинг у Вашингтоні, прорвалися в будівлю Капітолію. Там члени Конгресу мали намір затвердити результати виборів президента США і перемогу на них Джо Байдена.

В результаті сталися сутички з поліцією, відомо про стрільбу і поранених як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Також є інформація про одного загиблого.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення і захисту Капітолію.

Пентагон повідомив, що відправляє для відновлення порядку у Вашингтоні і самому Капітолії 1100 озброєних бійців Нацгвардії.

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Автор: Тарас Сидоржевський