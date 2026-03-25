Рейтинг Трампа в США впав до найнижчого рівня, – Reuters

Лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію його президентства.

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа в останні дні впав до 36%, найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому, через різке зростання цін на паливо та широке несхвалення війни, яку він розв'язав проти Ірану. Про це свідчать дані опитування Reuters.

Загальний рейтинг схвалення Трампа становив 47% у перші дні його президентства і з минулого літа в основному тримався на рівні близько 40%. Він все ж залишається вищим за мінімальний показник його першої адміністрації у 33% і трохи вищим за мінімальний показник Байдена у 35%.

При цьому лише 29% населення країни схвалюють економічну політику Трампа, це найнижчий рейтинг за всю історію президентства Трампа і нижчий, ніж будь-який економічний рейтинг його попередника, демократа Джо Байдена.

Опитування також показало, що лише 35% американців схвалюють удари США по Ірану, що нижче за 37% в опитуванні, проведеному минулого тижня. Близько 61% не схвалюють удари, порівняно з 59% минулого тижня.

Згідно з останнім опитуванням, близько 46% респондентів заявили, що війна в Ірані зробить США менш безпечними в довгостроковій перспективі. Лише 26% опитаних заявили, що це зробить країну безпечнішою, а решта сказали, що це в будь-якому разі не матиме істотного впливу.

Опитування показало, що вже зараз близько 63% американців вважають економіку США "досить слабкою" або "дуже слабкою". До їх числа входять 40% республіканців, 66% незалежних і 84% демократів.

Опитування, яке проводилося онлайн по всій країні, зібрало відповіді від 1272 дорослих жителів США і мало похибку в 3 процентних пункти.

Війна Трампа в Ірані

Трамп заявив про успіх переговорів з Іраном. США вже підготували план із 15 пунктів для завершення війни.

Також, за словами Трампа, Іран погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, США виграли цю війну. Також він заявив, що США дійсно домоглися зміни режиму, оскільки нинішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".

Водночас іранські військові посміялися над цими заявами, заявивши, що "Трамп веде переговори сам із собою".

Вас також можуть зацікавити новини: