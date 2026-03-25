'Веде переговори сам із собою': іранські військові поглузували із заяв Трампа

В Ірані також висміяли статус США як світової наддержави.

Неодноразові заяви президента США Дональда Трампа в останні дні про прогрес у переговорах з Іраном були зустрінуті в Тегерані глузуванням.

Як пише Sky News, представник іранських військових підполковник Ібрагім Зольфагарі заявив, що президент США намагається "видати поразку за угоду".

"Стратегічна міць, про яку ви говорили, перетворилася на стратегічну невдачу. Той, хто претендує на звання світової наддержави, вже давно б вибрався з цієї халепи, якби міг", - заявив він.

Відео дня

Він також зневажливо висміяв заяви Трампа про мирні переговори:

"Чи досягли ваші внутрішні конфлікти тієї точки, коли ви ведете переговори самі з собою?"

Його заява пролунала після повідомлень про те, що адміністрація Трампа розробила план із 15 пунктів щодо припинення війни.

План Трампа щодо Ірану

Раніше ЗМІ писали, що США підготували план із 15 пунктів, покликаний допомогти завершити війну з Іраном, що підкреслює зростаючу необхідність у вирішенні конфлікту на тлі збільшення економічних збитків.

Повідомляється, що план був переданий Ірану через Пакистан. Деталі пропозиції з 15 пунктів залишаються неясними, хоча Трамп публічно розмірковував про те, що будь-яка угода повинна включати заборону на отримання Іраном ядерної зброї або збагачення радіоактивних матеріалів у цивільних цілях.

