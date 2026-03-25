Трамп поспішає завершити війну з Іраном і не тому, що перемагає, – Bloomberg

Адміністрація Трампа представила секретний план із 15 пунктів для припинення війни з Іраном, прагнучи зупинити стрімке зростання цін на енергоносії.

США підготували план із 15 пунктів, покликаний допомогти завершити війну з Іраном, що підкреслює зростаючу нагальність у адміністрації президента США Дональда Трампа щодо вирішення конфлікту на тлі зростаючих економічних збитків. Американський лідер наполягає на переговорах з Іраном у спробі зупинити бойові дії.

Проте ці зусилля затьмарені невизначеністю щодо структури переговорів, іранських учасників та того, як буде структурована будь-яка угода, пише Bloomberg. Повідомляється, що план було передано Ірану через Пакистан. Деталі пропозиції з 15 пунктів залишаються неясними, хоча Трамп публічно міркував про те, що будь-яка угода повинна включати заборону на отримання Іраном ядерної зброї або збагачення радіоактивних матеріалів у цивільних цілях.

П'ятиденна пауза і реакція ринків

Після погроз атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, Трамп незабаром заявив, що відкладає їх на п'ять днів, щоб дати час для переговорів, пославшись на "основні точки дотику" з Іраном. У підсумку нафта подешевшала, а акції зросли на оптимізмі щодо потенційного дипломатичного поштовху до вирішення майже місячного близькосхідного конфлікту.

Brent впала на цілих 7% – майже до 97 доларів за барель, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 87 доларів. А облігації Австралії та Нової Зеландії зросли разом із казначейськими облігаціями США. Ф'ючерси на індекс S&P 500 додали 0,5% на тлі повідомлень про зусилля щодо припинення вогню.

Позиція Ізраїлю та військова присутність

Незважаючи на ініціативи Вашингтона, Іран та Ізраїль не виявили ознак ослаблення конфлікту. Не було відразу зрозуміло, чи схвалив такий підхід Ізраїль, який співпрацював із США у скоординованих ударах, що почалися 28 лютого, пишуть ЗМІ. Ізраїльські офіційні особи наголошують, що вони продовжуватимуть завдавати ударів по Ірану, навіть незважаючи на заяви Трампа про те, що ведуться переговори щодо припинення конфлікту.

Спеціальні посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо були залучені до того, що Трамп назвав активними переговорами, не уточнюючи при цьому, з ким саме ведуть діалог США. Пакистан, у свою чергу, запропонував себе в якості посередника.

При цьому адміністрація Трампа також наказала тисячам військовослужбовців армії та морської піхоти вирушити на Близький Схід, зважуючи варіанти щодо послаблення контролю Ірану над Ормузькою протокою – найважливішим транспортним коридором для нафти та газу.

Порівняння з ядерною угодою Обами

Трамп у свій перший термін вивів США з міжнародної угоди щодо ядерного потенціалу Ірану, яка була укладена за президентства Барака Обами. Проте нинішні переговори створюють перспективу чергового тривалого обміну думками, який може закінчитися аналогічною угодою.

Журналісти відзначають, що президент США нещодавно хвалився, що вони перебувають у "хорошій переговорній позиції" після кількох тижнів ударів, які, за його словами, вивели з ладу іранські ракети, пускові установки та кораблі. Проте в США та в усьому світі конфлікт призвів до різкого зростання цін на нафту, газ та інші товари, оскільки комерційні танкери уникають перетину Ормузької протоки, а атаки з боку Ірану завдають шкоди нафтопереробній та газопереробній інфраструктурі регіону. Лише кілька танкерів пройшли через протоку з початку конфлікту.

Економічний збиток і міжнародний тиск

Ціни на бензин у США зростають, згідно з даними Американської автомобільної асоціації. Вищі витрати на добрива та енергоносії загрожують позначитися на всій економіці, підвищуючи ціни на інші товари перед листопадовими проміжними виборами, результат яких, як очікується, залежатиме від думки виборців щодо доступності життя. Офіційні особи адміністрації Трампа підкреслюють, що зростання витрат нібито буде тимчасовим.

Окрім економічних проблем, затяжні бойові дії ризикують розгнівати союзників США та посилити геополітичну напруженість. Деякі країни попереджали, що війна швидко перетворюється на катастрофу, перш ніж Трамп розпорядився про п’ятиденне відтермінування загроз бомбардувати енергетичну інфраструктуру Ірану.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявляє, що в розмові з Трампом він акцентував увагу на важливості відкриття Ормузької протоки. А в телефонній розмові з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі високопоставлений китайський дипломат Ван І закликав його якомога швидше розпочати переговори.

Водночас наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликав Трампа продовжувати війну, представляючи її як можливість перебудувати регіон.

Війна проти Ірану - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, США виграли цю війну, за словами Трампа. Також він заявив, що США дійсно домоглися зміни режиму, оскільки нинішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".

Крім того, ми також розповідали, що війна в Ірані зміцнила вісь Росія-Китай всупереч десятиліттям стримування. Протягом багатьох десятиліть Сполучені Штати прагнули запобігти міцному союзу між Москвою і Пекіном. Але для США зараз те, що відбувається, це не просто втрата тактичної переваги.

