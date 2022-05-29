На думку історика, розпад РФ почнеться, коли вона зазнає поразки у війні проти України.

Війна в Україні продовжуватиметься довго, однак РФ зазнає поразки, яка обернеться для неї повним крахом.

Таку думку висловив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі одного з телеканалів.

"Я з самого початку говорив, що ця війна надовго, я дуже буду радий, якщо я помиляюся. Ця війна, за моїм прогнозом як історика, закінчиться колапсом Росії. Ми не можемо здобути військову перемогу, не можемо увійти в Москву, це вимагає багато зусиль, Україна зараз не здатна на це чисто економічно", – висловив думку Грицак.

На його думку, українські військові можуть відсунути російських окупантів до кордонів ближче до кінця серпня.

"Ми будемо просто виснажувати Росію на лінії фронту. Але сама Росія не програє цю війну, вона програє тільки в тилу. У цій війні люди гинули з обох сторін, але лінія фронту не змінювалася... Є різні прогнози, кажуть, від трьох місяців до дев'яти, я хотів би, звичайно, щоб раніше закінчилося, ніж пізніше, але ми повинні готуватися до затяжної війни, на жаль. Якщо прогнози виправдаються, то це до року, можливо, швидше", - зазначив історик.

Він підкреслив, що розпад Росії буде саме тоді, коли вона зазнає поразки у війні проти України. Однак він підкреслив, що це не буде автоматичний процес.

"Це повинні бути певні реформи, росіяни на ці реформи нездатні, тому для цього потрібні реформи під диктовку Заходу, які будуть заміною санкцій. Ми всі прекрасно знаємо, що після кожної поразки Росії проходить 20-30 років, і вона знову відкочується на попередні позиції", – сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Ярослав Грицак заявив, що необхідно докласти максимум зусиль, щоб через років 20-30 не з'явився "новий Путін". За його словами, необхідно провести своєрідну дерусифікацію Росії, щоб Москва назавжди відмовилася від ідеї Великої Росії-Русі.

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