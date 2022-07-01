З майже двогодинного фільму стає зрозуміліше, наскільки сильно Європа була не готова до нападу Росії на Україну.

У Франції на телебаченні показали фільм про те, як президент країни Еммануель Макрон веде переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. З нього стає зрозуміліше, наскільки сильно Європа виявилася не готова до війни.

Майже двогодинний документальний фільм під назвою "Президент, Європа і війна", присвячений зовнішній політиці Єлисейського палацу. Протягом останніх шести місяців журналіст Гі Лагаш знімав президента Франції та його радників у Парижі, Москві, Києві та Брюсселі. Спочатку автор картини задумував розповісти про роль Франції на чолі Ради Євросоюзу - але війна змінила ці плани. Ключовий момент фільму - телефонна розмова Макрона з Путіним, записана за чотири дні до початку війни.

Видання "Медуза" проаналізувало фільм і розповіло про те, що з нього стає зрозуміло про настрої в європейських політичних елітах після 24 лютого.

19 січня 2022 року, за 36 днів до війни Макрон вирушив до Страсбурга. 1 січня Франція заступила на пост голови Ради Євросоюзу і французький лідер виступав у Європейському парламенті.

2 лютого Гі Лагаш їхав разом з Макроном в машині. Французький лідер говорить по телефону з невідомим співрозмовником.

- Що відбувається? - ставить питання президенту журналіст.

- Ми намагаємося скоординувати питання по Росії, намагаємося домогтися зняття напруженості.

- І у нас виходить?

- Поки ще занадто рано про це говорити, - усміхається Макрон.

Тон Макрона змінюється. Він пояснює, що на кордоні з Україною сконцентровані російські війська, але Париж намагається вести діалог з Москвою. Макрон хоче вірити, що ще не все втрачено, і все ж визнає, що між Москвою і Заходом встановилася "серйозна недовіра".

- Чи вважаєте ви Путіна небезпечним? - запитує Гі Лагаш.

- Я ніколи не скажу вам, що я думаю насправді.

Центральною фігурою фільму однак є не Макрон, а його радники з питань зовнішньої політики. Саме з ними режисер проводив найбільше часу, записуючи їх коментарі і фіксуючи емоційні реакції на швидкі зміни.

Ключовий персонаж картини-глава дипломатичного осередку Єлисейського палацу Еммануель Бонн. Його оточують чиновники, які добре знають країни, що раніше входили в СРСР; більшість з них говорять по-російськи. Заступниця Бонна Аліс Рюфо раніше займала посаду радниці Макрона по Росії. Радниця з питань континентальної Європи Ізабель Дюмон була послом Франції в Україні. Радниця з питань міжнародної комунікації Анн-Софі Брадель теж якийсь час жила в Києві.

7 лютого Гі Лагаш летить до Москви разом з Макроном. Президент Франції в темно-синьому худі перебирає документи. Його радники вивчають заяви Кремля напередодні зустрічі з Путіним. Настрій у всіх похмурий.

У Кремлі російський і французький президенти зустрічаються за знаменитим п'ятиметровим столом в мовчазній напрузі. Після зустрічі французька делегація перетинає засніжену Червону площу. Макрон обговорює з радниками розмову, що відбулася. "Ситуація набагато більш напружена, ніж в 2008 або в 2014 році", — визнає він.

Кульмінація фільму - діалог між двома президентами, що відбувся 20 лютого. За чотири дні до початку війни Макрон все ще сподівається на дипломатичний результат подій.

- Ти знаєш про мою прихильність і рішучість продовжувати діалог. Я хотів би, щоб ти спочатку виклав мені своє бачення ситуації і, можливо, досить прямо, як ми обидва це робимо, сказав мені, які твої наміри, — звертається до Путіна французький президент.

- Ну, що сказати? - відповідає йому Путін. - Ти і так бачиш, що відбувається. І ти, і канцлер [Німеччини] мені сказали, що пан Зеленський готовий до якихось конкретних кроків щодо виконання Мінських угод. < ... > Наш шановний колега пан Зеленський насправді нічого не робить. Він вас обманює. Він, напевно, ти чув, заявив вчора, що вважає, що Україна повинна повернутися до ядерного статусу.

- Ну ні ж! - емоційно коментує репліку Путіна Еммануель Бонн. Радники Макрона сидять по сусідству від президентського кабінету і стежать за розмовою по аудіозв'язку; Лагаш знаходиться разом з ними.

Президенти продовжують сперечатися про Мінські угоди.

- Не сепаратисти ж вноситимуть пропозиції щодо законів України, - каже в якийсь момент Макрон. - Я не знаю, де твій юрист вивчав право. Я просто дивлюся на тексти і намагаюся їх застосувати. І я не знаю, який юрист може тобі сказати, що в суверенній країні тексти законопроектів пропонують сепаратистські угруповання, а не демократично обрана влада.

- Це не демократично обраний уряд, - не приховуючи роздратування, відповідає йому Путін. - Вони прийшли до влади в результаті кривавого перевороту, з вбивствами і підпалами, зі спалюванням людей живцем. І Зеленський ваш з цієї команди.

Макрон пропонує Путіну в найближчі дні організувати в Женеві зустріч між ним і президентом США Джо Байденом: "назви мені дату, яка тебе влаштовує". Путін від відповіді ухиляється:"я хотів йти грати в хокей, розмовляю зі спортивного залу з тобою".

Наступного дня, 21 лютого, російський лідер заявляє про визнання самопроголошених республік Донбасу. Євросоюз у відповідь оголошує про перший пакет санкцій.

22 лютого Макрон намагається упевнитися, що європейські союзники Франції однаково оцінюють ситуацію. Він по черзі дзвонить канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, прем'єрам Італії і Великобританії Маріо Драгі і Борису Джонсону. З європейських лідерів найбільш реалістично сприймає те, що відбувається, здається, тільки Джонсон. "Я думаю, що Путін на цьому не зупиниться, — попереджає він. - Нам необхідно колективне обговорення, тому що, коли ми намагаємося з ним розмовляти, він стає тільки більш агресивним".

Увечері 23 лютого Макрон в оточенні радників п'є віскі і намагається розгадати наміри Путіна. Через кілька годин Росія вводить війська в Україну.

Вранці 24 лютого Еммануель Бонн намагається додзвонитися до помічника Путіна Юрія Ушакова (курує зовнішньополітичні питання), але йому ніхто не відповідає. "Їм вистачає нахабства вести війну, але не вистачає сміливості поговорити", - резюмує ситуацію радник французького лідера.

Протягом чотирьох наступних місяців Гі Лагаш скрупульозно документує дипломатичну хроніку війни. Переговори європейських лідерів у Брюсселі та Версалі, телефонні бесіди із Зеленським, візит Макрона разом з Шольцем і Драгі до Києва 16 червня.

У фінальній сцені фільму французький президент розмовляє з режисером в поїзді, що повертається з Києва. За вікном чи то світанок, чи то захід, миготять українські пейзажі. Втомлений Макрон пояснює свою дипломатичну стратегію.

- Я провів багато часу в спробах перешкодити цій війні. Я вірив у шлях довіри та інтелектуального діалогу, - каже Макрон. Він визнає, що інтелектуального діалогу з російським колегою не вийшло. Проте він продовжував спроби розмовляти з Путіним і після 24 лютого.

- Навіщо це потрібно, якщо ми знаємо, що це ні до чого не призводить? - дивується Гі Лагаш.

- Тому що кожен новий етап війни вимагає нової спроби діалогу. Нова фаза настала, коли ми дізналися про масові вбивства в Бучі. <...> Після цього протягом декількох тижнів я з ним не розмовляв, тому що я вважаю, що він перейшов моральну і політичну межу. < ... > Після Бучі я говорив з ним вже набагато менше, але я говорив з ним про питання продовольчої безпеки.

Макрон протиставляє дипломатичну лінію Франції стратегії Великобританії і США:

- Вони кажуть: "Ми повинні розгромити Росію, послабити її на довгий час". <...> Але наше завдання в тому, щоб допомогти Україні перемогти, захистити її територію і незалежність, а не в тому, щоб боротися з Росією і вже тим більше не в тому, щоб громити її.

Вербальна ескалація ні до чого не призводить, а тільки позбавляє можливості бути корисним, упевнений французький лідер:

- Для нас бути корисними — значить, допомагати українцям, вводити проти Росії санкції, чинити на неї дипломатичний тиск, ізолювати її, але також - в якийсь момент - допомагати їй будувати мир.

Французький історик, професор Університету Ренн-II Сесіль Вессьє переконана, що Росія і Захід принципово розходяться у своєму розумінні культури політичного діалогу.

Вессьє відсилає до робіт радянського математика і психолога Володимира Лефевра, який в 1970-і емігрував з СРСР в США і досліджував природу етичного вибору і компромісу. "Як приклад Лефевр наводить зустріч між президентом США і Брежнєвим. Американський президент приходить, простягає руку і посміхається. Для нього це означає лише те, що ми зустрічаємося, у нас різні позиції, але ми будемо розмовляти. Однак Брежнєв і радянські керівники сприймали це як ознаку слабкості: "Чому він мені посміхається? Чому він простягає мені руку? Напевно, йому щось від мене потрібно?"", - пояснила Вессьє виданню.

Євросоюз будується на принципі, що після закінчення Другої світової війни найголовніше — вміти домовлятися і вирішувати будь-які конфлікти за допомогою діалогу, нагадує французька дослідниця. За її словами, оскільки рівень насильства в російському суспільстві набагато вищий, ніж в європейському, до насильства в Росії ставляться набагато терпиміше: "наприклад, якщо підлітки поб'ються, в Росії скажуть: нічого страшного, це вік такий. А у Франції - що потрібно вчитися себе контролювати, не можна вирішувати проблеми кулаками. Ми маємо справу з двома різними культурами. З одного боку — культура діалогу, з іншого — культура сліпої сили".

На думку історика, переговори Макрона і Путіна — це теж зіткнення двох різних політичних культур.

"Макрон вважає, що потрібно вести діалог будь-що, до самого кінця, щоб дати Путіну можливість вийти з цієї ситуації, виправити її, - говорить Вессьє. - Питання в тому, чи може Путін з його ментальністю ленінградської шпани і гебіста, який літає верхи на стерху, побачити в цьому щось крім просторікувань європейців і прийняти такий вихід із ситуації? Звичайно, ні".

У квітні 2022 року, вже в розпал війни, Макрон виграв свої другі президентські вибори у Франції — при цьому розрив з суперницею, ультраконсервативним політиком Марін Ле Пен виявився незначним. Але, на думку Вессьє, події в Україні лише частково вплинули на передвиборчу ситуацію у Франції: "звичайно, Макрон був би щасливий напередодні президентських виборів мати можливість заявити своїм виборцям: "Подивіться, Путін погодився зі мною і виводить війська з України"".

"І звичайно, Макрон виявився наївним, - продовжує Вессьє. - Навіть люди, які дуже добре знають Росію, та й самі росіяни приголомшені рівнем сьогоднішньої моральної катастрофи. Макрон розуміє деякі речі інтелектуально, він щось читав, але він так до кінця і не зрозумів специфіки радянської культури. Він не знає, як влаштована людина з такою біографією, як у Путіна".

Крім того, вважає Вессьє, у Макрона, ймовірно, була ілюзія можливості вплинути не на самого Путіна, а на його оточення. Французькому президенту здавалося, що чим більше він буде говорити про те, що Захід не хоче війни, тим вища ймовірність виявити представників російського істеблішменту з антивоєнною позицією, які зможуть діяти всередині країни.

"Зрештою, це теж ні до чого не призвело" - підсумовує вона. - Ми бачимо, що сьогодні в Росії поки ніхто не готовий протистояти Володимиру Путіну".

Як повідомляв УНІАН, Росія пішла війною на Україну вранці 24 лютого.

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