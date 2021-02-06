Фонд безпеки польотів провів незалежне розслідування з цього приводу.

В Україні не знали, що цивільна авіація була в небезпеці, коли в липні 2014 року над Донбасом був збитий рейс MH17. Тому причин притягувати Україну до відповідальності за незакритий повітряний простір немає.

Читайте такожСуд у справі MH17 відмовився розслідувати альтернативні сценарії катастрофи літакаТакого висновку дійшли після незалежного розслідування Фонду безпеки польотів, пише місцеве видання NU.

За словами глави МЗС Нідерландів Стефа Блока, щоб визнати Україну юридично відповідальною за неповне закриття повітряного простору, доказів недостатньо.

"Було виявлено недостатньо доказів, що свідчать про те, що українська влада в той час, відповідальна за безпеку цивільної авіації на сході України, усвідомлювала загрозу для цивільної авіації за винятком тієї частини авіапростору, яка вже була закрита", - йдеться в його листі.

Катастрофа Boeing 777 над Донбасом: подробиці

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року Міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року Спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес щодо чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях не бере участі.

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Автор: УНІАН