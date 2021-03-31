Невідомий досі епізод хакерського злому проливає нове світло на російський доступ до комунікацій американського уряду.

Підозрювані хакери з Росії вкрали тисячі листів чиновників Держдепартаменту минулого року. І це вже друге відоме проникнення на сервер американського урядового відомства, яке відбулося за підтримки Кремля впродовж десятиліття.

Про це пише Politico з посиланням на джерела в Конгресі. Зокрема, хакери отримали доступ до електронних листів Бюро з європейських і євразійських справ Держдепартаменту, а також Бюро з питань Східної Азії й Тихоокеанського регіону. Один з американських чиновників сказав виданню, що наразі не відомо, чи були викрадені листи з таємною інформацією.

Читайте такожBloomberg: В Україні знайшли сервери хакерів, які влаштували історичну кібератаку проти СШАТакож ніхто не може сказати, чи була ця хакерська атака проти Держдепартаменту якось пов'язана з шпигунською кампанією SolarWinds. Тоді хакери Росії проникли в мережі федерального уряду США і приватних компаній, використовуючи уразливість в програмному забезпеченні, розробленому компанією SolarWinds. Держдепартамент теж використовував продукт SolarWinds, тому постраждав від атаки.

Але тепер йдеться про новий випадок проникнення в мережі відомства, про яке не було досі відомо. Відповідаючи на запитання про атаку, прес-секретар Держдепартаменту заявив, що відомство "серйозно ставиться до обов'язку захистити свою інформацію й постійно вживає заходів, щоб подбати про це. З причин безпеки, наразі ми не можемо обговорювати природу чи масштаб будь-яких інцидентів у сфері кібербезпеки на даний час".

Викрадення листів Держдепартаменту вказує, що підозрювані хакери з Росії мали змогу отримати доступ до матеріалів уряду США, які не повинні були стати публічними. Бюро, які постраждали від атаки, працюють над проблемами, пов'язаними з союзниками США включно з НАТО, а також з партнерами в Європі й Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте такожСША готують кібератаку проти Росії - NYTУряд Росії неодноразово перетворював на зброю й організовував витоки крадених приватних листувань американців з метою посіяти розбрат. Ця стратегія, зокрема, була використана за лічені місяці до президентських виборів у 2016 році.

Атака також піднімає питання про практики кібербезпеки, які застосовують у Держдепартаменті. Адже це другий за менш ніж 10 років випадок, в якому російські хакери змогли проникнути на поштові сервери відомства. Попереднього разу вони отримали доступ до мереж Держдепартаменту й комп'ютерів Білого дому в 2015 році. Пандемія COVID-19 загострила цей ризик, тому що багато федеральних працівників працювали віддалено через менш захищені системи.

Масштабна кібератака на США

13 грудня 2020 року видання Reuters повідомило, що хакери зламали систему Міністерства фінансів США та Національного управління з телекомунікацій та інформації та викрали дані.

Злом відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі Державні установи США. Суб'єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу в продуктах SolarWinds Orion можна завантажити за посиланням.

Атаку пов'язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку частково звинувачують у зв'язках зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

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Переклад: Лесь Димань