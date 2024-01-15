Це твердопаливна балістична ракета середньої дальності, оснащена гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.

Північна Корея заявляє, що запустила гіперзвукову ракету на твердому паливі під час останнього випробування зброї. Про успішне випробування ракети повідомляє північнокорейське агентство KCNA.

"Ракетне управління КНДР 14 січня провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою. Метою випробувань було перевірити планомірні та маневрені характеристики гіперзвукової маневреної керованої бойової частини середньої дальності та надійність нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги", - йдеться у повідомленні.

У KCNA також заявили, що запуск не вплинув на безпеку жодної сусідньої країни і "не мав нічого спільного з регіональною ситуацією".

Відео дня

Як вказує The Guardian, запуск став першим відомим випробуванням зброї Пхеньяном цього року і першим в історії випробуванням твердопаливної гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Твердопаливні ракети легше приховати і швидше запустити, а гіперзвукові ракети зазвичай дозволяють користувачеві маневрувати ними в польоті, щоб краще вражати цілі.

Міністерство оборони Південної Кореї засудило запуск, заявивши, що воно дасть "нищівну відповідь", якщо Північна Корея здійснить "пряму провокацію" проти Півдня.

"Така поведінка Північної Кореї є явною провокацією, яка порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють використання технології балістичних ракет, і ми робимо суворе попередження і рішуче закликаємо її негайно припинити", - йдеться в заяві.

Ракети КНДР

У липні КНДР випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету під назвою Hwasong-18. Сполучені Штати Америки заявили, що цей запуск може дестабілізувати ситуацію з безпекою в регіоні, а в Японії назвали його загрозою регіональній стабільності і світу.

Нещодавно Вашингтон заявив, що на новорічні свята Росія вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР. Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук наголосив, що КНДР використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд, надавши цю зброю російським загарбникам.

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