За його словами, залізна завіса знову опускається.

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт закликав євреїв покинути Росію, поки вони ще можуть, перш ніж їх "зроблять козлами відпущення за тяготи, викликані війною в Україні".

В інтерв'ю The Guardian Гольдшмідт назвав від'їзд найкращим варіантом для російських євреїв. За його словами, в країні спостерігається зростання антисемітизму, сама Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, а залізна завіса крок за кроком опускається знову.

"Коли ми озираємося на російську історію, всякий раз, коли політична система була в небезпеці, ви бачили, як уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Ми бачили це в царські часи і в кінці сталінського режиму", - сказав він.

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Також він розповів, що подав у відставку і покинув Росію після відмови підтримати повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це зробити. Я пішов у відставку, тому що продовжувати роботу в якості головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти інакомислячих", - додав Гольдшмідт.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, навесні глава МЗС РФ Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Він публічно заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Після цього росіяни заявили, що уряд Ізраїлю тримає курс "на підтримку "неонацистського режиму" у Києві".

Влітку в ЗМІ з'явилася інформація, що Гольдшмідт покинув Росію після вимоги влади публічно підтримати війну в Україні.

У липні повідомлялось, що російський уряд зажадав припинити на території РФ роботу Єврейського агентства, яке займається питаннями репатріації євреїв до Ізраїлю.

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