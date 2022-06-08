Сім'я заявила про репресії через це рішення.

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив Росію після вимоги російської влади публічно виступити на підтримку війни в Україні.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона". Еміграцію рабина підтвердила також його невістка Авіталь Чижик-Гольдшмідт.

Після відмови публічно підтримати війну в Україні сім'я рабина зазнала гонінь.

На початку травня Гольдшмідт разом із дружиною Дарою вирушили до Угорщини, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям. Згодом подружжя прилетіло в Ізраїль, оскільки батька рабина госпіталізували в Єрусалимі.

Чижик-Гольдшмідт додала, що зараз батьки її чоловіка "перебувають у вигнанні зі спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей понад 33 роки".

Нагадаємо, що рабини РФ вже не вперше не погоджуються з позицією та діями режиму Путіна. Одним з таких випадків став нещодавній скандал з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

В інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером.

Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

Головний рабин Росії Берл Лазар публічно піддав критиці висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергій Лаврова. Він закликав його вибачитися за цю скандальну заяву.

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