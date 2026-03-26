У Естонії розповіли, що обов'язково втратять у разі початку війни

Командувач Сил оборони Естонії додав, що близькість Аувереської електростанції до державного кордону сама по собі є ризиком.

В Естонії командувач Сил оборони заявив, що країна з початком війни втратить свою електростанцію поблизу кордону. В інтерв’ю виданню ERR генерал-лейтенант Андрус Мерило зазначив, що ніяких ресурсів не вистачить для захисту електростанцій.

"Слід розуміти, наскільки близько Аувереська електростанція знаходиться до державного кордону - це приблизно два кілометри по прямому. Для такої ситуації не було жодного попереднього попередження, і часу на реагування за такого інциденту немає", - сказав він.

Мерило зауважив, що на даний момент найбільш ймовірна гіпотеза - що дрон, який нещодавно залетів в Естонію, - це приманка. І Україна, і Росія масово використовують дрони-приманки, щоб виснажувати засоби протиповітряної оборони.

"Чесна оцінка така, що в умовах війни ми однозначно втратимо Ауверську електростанцію, незалежно від того, скільки ресурсів ми вкладемо в її захист", - констатував Мерило.

Він додав, що близькість Аувереської електростанції до державного кордону сама по собі є ризиком, проте цей ризик можна пом'якшити й іншими засобами, окрім військових. Наприклад, можна провести елементарні роботи щодо зміцнення, щоб критична інфраструктура витримала перші удари. Мерило додав:

"Бетон, мішки з піском, мережі та інші речі, які ми бачимо в Україні. Я стверджую, що виконання таких робіт не є завданням Сил оборони і навіть не питанням бюджету Сил оборони. Це елементарний захист критичної інфраструктури в ситуації, коли ця інфраструктура і так перебуває надто близько до загрози".

Дрон, який залетів в Естонію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 березня безпілотник, що залетів із повітряного простору Росії, врізався в димову трубу електростанції в Аувере. За даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

В органах безпеки заявили, що безпілотник, імовірно, збився з курсу і не мав ціллю територію Естонія.

За попередніми оцінками компанії Enefit Power, сама електростанція не зазнала серйозних пошкоджень, і інцидент не вплине на енергопостачання країни.

Глава поліції безпеки Марго Паллосон заявив, що подібні випадки можуть повторюватися.

